短線保守操作 聚焦軍工、網通

由於美中關稅僵局有望化解，加上部分美股財報優於市場預期，配合五一勞動節休市期間台積電ADR大漲超過5%，激勵上周五（2日）台股開高走高收高，終場大漲552點、收20,787點，攀登本波反彈以來波段高峰。

近日美股回穩，台股也暫時進入反彈格局。展望後市，台股持續等待美國可能釋出的半導體關稅政策相關訊息，美科技股財報也影響台股表現，建議短線操作不要過於積極，焦點股可先留意軍工、網通、水泥、高股息殖利率個股。

從基本面來看，隨著5月中首季上市櫃公司財報即將全數揭露，市場普遍預期將可繳出亮眼的成績單，且第2季在關稅空窗期搶貨潮的發酵下，預期營運也將淡季不淡。在基本面當作強力靠山下，台股後市並不看淡。

從籌碼面觀察，近期新台幣強勢升值，主要肇因於出口商的強烈預期，進而連動國際熱錢也潮湧台股，使得外資自4月下旬來由原本的「賣多買少」轉為「買多賣少」，加上投信不斷買超，推動行情一路驚驚漲不停。

此外，5月開始進入股東會與除權息旺季，龐大的配息金額，加上主動式ETF掛牌及開募，均將為台股的資金動能添柴加薪。更何況國安基金尚未退場、禁空令也還未撤除，使得台股已具有「易漲難跌」的體質。

再就技術面來看，台股目前已收復短中期的5、10日均線與月線，川普缺口也已回補逾半，尤其上周五的跳空缺口，等同宣示市場追多的信心已逐漸恢復，使得後市行情頗有挑戰季線及封閉川普缺口21,298點的可能性大增，甚至還將朝向21,000點邁進。

在看好的產業或族群方面，可先留意軍工、網通、及高股息殖利率個股。此外，水泥產業表現向好，中國大陸水泥市場由於受惠錯峰減產力道增強，及中央政策預期利多帶動下，產業脫離谷底，報價利潤震盪上漲，台泥、亞泥等長期投資空間浮現。

網通產業方面，在歷經六個季度的庫存調整後，目前廠商庫存水位已恢復至健康狀態。隨著規格升級、及產業景氣重回成長循環，網通族群評價已維持在合理區間，下檔也有殖利率保護，包括智邦、啟碁、智易、中磊等均相對看好。

人工智慧仍是今年科技產業中需求最強的領域，而且經過前波修正後，許多個股股價均已來到長期持有的甜蜜點，因此近期行情反彈，AI股常常獨領風騷。其中指標股台積電（2330）、廣達、緯穎、緯創等，股價更已領先回補川普缺口，成為引領台股盤面的強勢指標。（作者是台新投顧副總經理）