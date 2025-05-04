就市論勢／AI機器人、半導體 可短打
盤勢分析
美國總統川普猛批中國大陸是全球貿易「最會剝削美國」的國家，美中談判傳聞真真假假，金融市場反映通常都「先漲再說」。
美國首季GDP為負0.3%，商務部表示主要受進口攀升，消費者支出放緩，以及政府支出下滑等三因素影響，但川普說是美國前總統拜登的錯。
華爾街開始自己玩自己的故事，3月消費者物價指數CPI年增率趨緩至2.4%，PCE物價指數年增率2.3%也較2月降溫，核心PCE年升2.6%則符合市場預期，只要關稅問題雷大雨小，6月Fed將啟動降息，全年最多可降息4碼，金融市場反映通常都「先漲再說」。
目前多空雙方共識是美元與油價看跌，川普認知是亞洲國家操縱匯率欺負美國，美元應貶值；全球卻認為川普反覆無常，美元霸權地位不變，但應增持日圓／瑞郎／歐元等分散風險，新台幣上周大幅升值，央行總裁楊金龍說不是受川普壓力，因為一切都是市場機制，美元走弱的預期心理引發新台幣上漲。
投資建議
指數整理個股輪動，短線可聚焦AI機器人、半導體設備、汽車零組件，以及不受關稅直接影響的金融股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言