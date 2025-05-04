就市論勢／AI機器人、半導體 可短打

盤勢分析

美國總統川普猛批中國大陸是全球貿易「最會剝削美國」的國家，美中談判傳聞真真假假，金融市場反映通常都「先漲再說」。

美國首季GDP為負0.3%，商務部表示主要受進口攀升，消費者支出放緩，以及政府支出下滑等三因素影響，但川普說是美國前總統拜登的錯。

華爾街開始自己玩自己的故事，3月消費者物價指數CPI年增率趨緩至2.4%，PCE物價指數年增率2.3%也較2月降溫，核心PCE年升2.6%則符合市場預期，只要關稅問題雷大雨小，6月Fed將啟動降息，全年最多可降息4碼，金融市場反映通常都「先漲再說」。

目前多空雙方共識是美元與油價看跌，川普認知是亞洲國家操縱匯率欺負美國，美元應貶值；全球卻認為川普反覆無常，美元霸權地位不變，但應增持日圓／瑞郎／歐元等分散風險，新台幣上周大幅升值，央行總裁楊金龍說不是受川普壓力，因為一切都是市場機制，美元走弱的預期心理引發新台幣上漲。

投資建議

指數整理個股輪動，短線可聚焦AI機器人、半導體設備、汽車零組件，以及不受關稅直接影響的金融股。