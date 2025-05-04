台積電率先回補清明缺口 台股周線二連紅

加權指數2日上漲552點，收在20,787點，成交量約3,395億元。籌碼面部分，三大法人買超385.8億元，其中外資現貨買超387.7億元，期貨淨空單增加183口至22,913口，投信買超8.6億元，自營商賣超10.5億元。上周加權指數上漲914點，漲幅4.6%，且周線二連紅。

永豐期貨指出，台股休市期間，雖美國第1季GDP預測為負成長，但中國釋出訊號擬定一份白名單，使美中態度再度放緩，財報方面微軟、META以及蘋果表現也都優於預期，美股四大指數皆上漲。台股方面受美股連兩天上漲影響，開盤上漲近400點，台積電（2330）跳空補掉清明跳空缺口，並帶領權值股向上攻堅，熱門類股則由機器人、重電、能源類股擔綱。

永豐期貨分析，以格局觀察目前台股只差臨門一腳回補清明缺口，且2日成交量能增加至三千多億元，有望在近期回補缺口，但後續仍須留意美中談判狀況、川普動態，以及5月8日凌晨兩點聯準會將召開利率決議。