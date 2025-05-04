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台股自低點彈升3480點 法人：後市關注半導體關稅

中央社／ 台北4日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股上週累計揚升914.91點，漲幅4.6%，收在20787.64點，自波段低點17306.97點彈升3480點。法人表示，現階段消息仍是左右市場的關鍵，應聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、美超級財報週與企業財報等。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，Meta將2025年資本支出調高到640億至720億美元，微軟（Microsoft）財報繳出不錯成績單，2025會計年度第3季營收700.7億美元，年增13%，淨利258億美元，年增18%，有助於帶動台股科技股投資信心回籠。

杜欣霈說，隨著關稅戰氣氛略有緩和，短期廠商積極囤貨因應關稅不確定性，大盤試圖收復關稅股災崩跌缺口；不過，成交量能明顯萎縮，研判短線反彈雖然有望延續，但仍須留意上檔壓力。

安聯投信台股團隊表示，在對等關稅與美國總統川普後續作為仍存有不確定性的情況下，評價面仍將受到一定程度的壓抑。

安聯投信台股團隊指出，目前市場對消息面極爲敏感，建議不宜躁進，汰弱留強。後續應留意貿易談判進展、企業財報、經濟數據表現，以及半導體貿易調查結果與關稅稅率。

台股 關稅

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