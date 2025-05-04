挑穩盤悍將跟上大咖資金 緯穎、中華電等領漲抗跌

台股連兩周周線收紅，有鑑於半導體關稅公布在即，預期台股行情將更為波動。市場專家建議，投資人可緊跟大咖腳步，布局自國安基金進場以來買超、且近一周三大法人也買超的「穩盤抗跌股」，包括中信金（2891）、台積電（2330）等14檔，領漲抗跌。

篩選近周三大法人買超、首季營收年增、4月8日國安基金進場以來買超的個股，包括：中信金、台積電、台新金、永豐金、緯創、中華電、頎邦、元大金、統一、玉山金、緯穎、興勤、環球晶、創意等14檔個股，除了外資積極回補的台積電，其他個股主要為AI相關族群，以及受關稅影響較低的內需股。

14檔「穩盤抗跌股」 圖／經濟日報提供

統一投顧董事長黎方國表示，回顧過去國安基金八次進場，除了第一次操作還不熟悉，其他七次都贏，國安基金是很強大的力量。另外520是賴清德總統上任周年，包括內需、軍工、金融族群等仍有行情可期。

以三大法人近五日買超前五名中，即有三檔金融股，包括中信金、台新金、永豐金，就其公布將配發的股息換算，殖利率都在5.4%以上，吸引三大法人買超。

至於AI族群方面，緯穎不僅已在墨西哥設廠，並宣布加碼在德州設立生產基地，以滿足客戶需求。緯穎首季營收年增145%，較去年同期翻倍，2日股價收在2,065元，已領先大盤站上季線。

法人預估，緯穎在ASIC伺服器的出貨挹注下，第2季營收不但淡季不淡、甚至還將呈現季增。

緯穎的亮眼表現，也讓大股東緯創沾光。尤其緯創受惠GB200 AI伺服器放量，首季營收也端出年增45.4%的亮眼成績單，近五日獲三大法人買超1.6萬張，2日股價漲幅3.9%，收在105.5元，一舉站上周、月、季線。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，評價面仍將受到一定程度的壓抑，現階段關稅消息仍是左右市場的重要因素。

建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報周與上市櫃公司首季財報等，布局上仍須謹慎、保有彈性。