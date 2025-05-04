聽新聞
0:00 / 0:00

世界、環球晶法說 聚光

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲李孟珊黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

美國總統川普關稅政策撼動全球，科技大廠世界先進（5347）、環球晶（6488）、遠傳（4904）、華邦電（2344）、聯詠（3034）、中華電信（2412）將陸續舉行說會，市場除關注第1季季報及未來展望外，更關切在美國關稅政策下，台灣科技產業未來競爭力及動態。

世界先進預計5月6日召開法說會，市場聚焦關稅對半導體景氣影響的最新看法。世界先進今年前三月合併營收約新台幣119.49億元，年增24.05%。日前世界先進董事長暨策略長方略日前在媒體交流會期間說，不會考慮美國建廠，新加坡投資12吋廠近2,000億元加速推進。世界先進本身直接輸美不到1%，直接出口量很少。

環球晶將於5月6日召開法說會，預期除首季財報，也會釋出對於今年後續的營運展望。環球晶第1季合併營收為155.94億元，季減4.5%、年增3.3%，為近三季低點。環球晶董事長徐秀蘭先前提到，今年將比去年成長，2026年增幅又會高於2025年，今年第1季應是全年谷底，下半年有望明顯復甦。

華邦電將在5月7日舉行法說會，外界關注該公司釋出的記憶體最新市況看法。面對市場變化，華邦電積極調整產品策略，已正式從DDR3轉向DDR4供給，並計劃於今年下半年開始大量出貨。法人聚焦在公司於DDR4市場的發展進度，以及產能規劃能否及時因應未來需求變化。

聯詠將於5月7日召開法說會，預期也會公布首季財報，以及對第2季的營運展望。聯詠首季合併營收271.2億元，季增7.3%、年增11%，靠近財測區間260億元至272億元的上緣，為歷年同期次高表現。

半導體 競爭力 美國

延伸閱讀

聯發科、世芯 四檔聚光

美國對等關稅政策 賴總統：爭取最好的結果

川普關稅政策影響…台廠保守 轉趨觀望

一周熱門零股／台積、高股息 ETF 聚光

相關新聞

挑穩盤悍將跟上大咖資金 緯穎、中華電等領漲抗跌

台股連兩周周線收紅，有鑑於半導體關稅公布在即，預期台股行情將更為波動。市場專家建議，投資人可緊跟大咖腳步，布局自國安基金...

世界、環球晶法說 聚光

美國總統川普關稅政策撼動全球，科技大廠世界先進、環球晶、遠傳、華邦電、聯詠、中華電信將陸續舉行說會，市場除關注第1季季報...

台積躍居大摩投資首選 股價評級優於大盤

台積電昨（2）日股價大漲42元，收盤價950元。摩根士丹利（大摩）最新報告指出，首選（Top Pick）寶座從聯發科重新...

法人看台股 將先蹲後跳

台股本周強勢表態，帶動趨勢從短多表現轉向中級回升。展望台股下周，由於短線技術指標已進入過熱的超買區、加上短線反彈滿足點2...

受川普關稅戰衝擊 未來半年投資股票信心衰退

美國總統川普關稅戰對全球經濟情勢掀起滔天巨浪，中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任昨（28）日表示，對等關稅發展並不...

0050與00632R如何在多空頭時期應對？他37歲提早財務自由曾百萬翻成千萬又倒賠回去

投資路上，誰沒賠過錢？那些現在看起來很厲害的投資達人，其實也曾有虧損到懷疑人生的時候。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。