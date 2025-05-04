世界、環球晶法說 聚光

美國總統川普關稅政策撼動全球，科技大廠世界先進（5347）、環球晶（6488）、遠傳（4904）、華邦電（2344）、聯詠（3034）、中華電信（2412）將陸續舉行說會，市場除關注第1季季報及未來展望外，更關切在美國關稅政策下，台灣科技產業未來競爭力及動態。

世界先進預計5月6日召開法說會，市場聚焦關稅對半導體景氣影響的最新看法。世界先進今年前三月合併營收約新台幣119.49億元，年增24.05%。日前世界先進董事長暨策略長方略日前在媒體交流會期間說，不會考慮美國建廠，新加坡投資12吋廠近2,000億元加速推進。世界先進本身直接輸美不到1%，直接出口量很少。

環球晶將於5月6日召開法說會，預期除首季財報，也會釋出對於今年後續的營運展望。環球晶第1季合併營收為155.94億元，季減4.5%、年增3.3%，為近三季低點。環球晶董事長徐秀蘭先前提到，今年將比去年成長，2026年增幅又會高於2025年，今年第1季應是全年谷底，下半年有望明顯復甦。

華邦電將在5月7日舉行法說會，外界關注該公司釋出的記憶體最新市況看法。面對市場變化，華邦電積極調整產品策略，已正式從DDR3轉向DDR4供給，並計劃於今年下半年開始大量出貨。法人聚焦在公司於DDR4市場的發展進度，以及產能規劃能否及時因應未來需求變化。

聯詠將於5月7日召開法說會，預期也會公布首季財報，以及對第2季的營運展望。聯詠首季合併營收271.2億元，季增7.3%、年增11%，靠近財測區間260億元至272億元的上緣，為歷年同期次高表現。