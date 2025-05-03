台股氣盛 外資大買387億…指數帶量勁揚收20,787點

台股昨（2）日多頭士氣如虹，在外資大舉買超387.7億元及各方買盤匯聚下，終場大漲552點，收20,787點，再攀本波反彈以來高峰，成交量3,395億元，重返3,000億元以上。

台股周線大漲914點，漲幅4.6%，連二周強彈。

台股2日觀盤重點

隨美中關稅議題傳出正面進展，加上美科技股財報優於預期、台股五一休市期間台積電ADR累積大漲5%，台股指數昨天開盤即大漲299點，電金權值股領軍衝鋒，尤以台積電（2330）大漲42元、收在950元最受矚目，市場普遍預期台積電近期有機會重返1,000元大關。

族群中，重電能源、BBU、伺服器、散裝航運、營建等多點開花；13檔千金股漲多跌少，其中以世芯-KY漲8.2%最亮眼。

昨天三大法人共計買超台股385.8億元，其中外資大舉買超387.7億元，由賣轉買；投信買超8.6億元，由賣轉買；自營商賣超10.5億元，連四賣、累計賣超99.5億元。

八大公股行庫則逢高調節56.2億元；市場主力、實戶群也進場搶買包括中信金、鴻海、台積電等電金指標股。

統一投顧董事長黎方國表示，稍早台積電法說對半導體看法、營收、產業前景都維持原來預估，川普政策不確定性最壞狀況已過去，現在要從長線保護短線布局。

回顧4月的壞消息已是「恐懼的總和」，推估4月9日的17,306點，已是今年的低點。

接下來5月、6月的利多題材，包括各國與川普政府的對等關稅談判將日漸明朗、美中談判也出現轉機，台股進入股東會旺季。

儘管美國公布首季GDP為負0.3%，但Fed即將在6月降息的預期，仍推動美股上揚。而新台幣近期持續升值，初期對股市有利，但第2季財報公布時，則要觀察匯損對企業的影響。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、投信台股研究團隊看法，在對等關稅與川普後續作為仍有不確定性之下，評價面將受到一定程度的壓抑；現階段消息仍是左右市場的關鍵因素。

後續須觀察本月7日Fed召開的FOMC會議，留意此次會議的風向是否如市場預期6月將降息；7日美國半導體貿易徵求意見截止收件，關注半導體及資通訊商品關稅是否得到豁免；以及美中關稅協議進展、美國超級財報周與台股上市櫃公司首季財報陸續公布情形等。