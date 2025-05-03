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美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

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法人看台股 將先蹲後跳

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股本周強勢表態，帶動趨勢從短多表現轉向中級回升。展望台股下周，由於短線技術指標已進入過熱的超買區、加上短線反彈滿足點21,149點近在咫尺，市場賣壓勢必轉重。且因短線漲幅已大，預期下周可能先將遭遇獲利了結與解套雙重賣壓。不過法人認為，在經過震盪清洗後，行情仍將震盪盤堅，呈現先蹲後跳走勢。

根據統計，外資4月賣超台股約614億元，由於川普對等關稅政策引發美元指數下跌，本周以來新台幣兌美元大舉升值，尤其昨（2）日早盤升破32元大關後一路強升。

法人分析，只要新台幣維持升值趨勢不變，外資買盤可望歸隊，再配合國安基金持續護盤、以及限空令政策未除，在政策面持續偏多下，研判本波反彈走勢有望延續至520前後，甚至因接下來為股東會旺季，加權指數在季底前有望續揚。

另外，受到微軟和Meta財報報喜，川普將調降部分汽車關稅等多項因素刺激下，美股四大指數反彈，尤以科技股最為明顯，帶動台股向上突破月線反壓。短線台股續沿5日線墊升，並持續回補4月7日跳空缺口。預期隨時間點愈靠近半導體關稅公布日5月7日，或指數接近4月2日起跌點，台股表現恐轉趨震盪。

法人表示，盤面已有不少個股收復4月初川普宣布對等關稅以來的跌幅。首季財報將於15日前陸續公布，10日前也將陸續公布3月營收，操作上可聚焦財報以及營收優於預期、或是具高殖利率題材的個股。

台股 短線

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