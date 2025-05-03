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台積躍居大摩投資首選 股價評級優於大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
摩根士丹利（大摩）最新報告指出，首選（Top Pick）寶座從聯發科重新調整為台積電。路透
摩根士丹利（大摩）最新報告指出，首選（Top Pick）寶座從聯發科重新調整為台積電。路透

台積電（2330）昨（2）日股價大漲42元，收盤價950元。摩根士丹利（大摩）最新報告指出，首選（Top Pick）寶座從聯發科重新調整為台積電，因AI需求維持強勁，與英特爾合資的不確定性已排除，且現階段股價具吸引力，因此仍維持「優於大盤」評級、目標價1,288元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，三大風險包括：AI需求可持續性、英特爾合資可能性、以及美國半導體關稅等列為觀察重點等。隨著前兩項疑慮消除，以及關稅政策可能於5月7日前明朗化，台積電2025年預估本益比僅15.5倍、2026年為12.4倍，明顯低於過去平均本益比16.5倍，股價具備回升空間。

大摩看台積電
大摩看台積電

相較之下，聯發科近期財報表現符合市場預期，但受限於Google TPU v7e及WoA晶片出貨時程的不確定性，大摩小幅下修2026年每股稅後純益（EPS）預測。考量台積電潛在上行空間，因此大摩維持台積電「優於大盤」評等、目標價1,288元不變，並取代聯發科重返大摩「首選」名單。

詹家鴻指出，根據最新調查，台積電與英特爾成立合資公司的可能性已大幅降低。雖預計仍將使用台積電N2製程生產部分CPU與GPU，但英特爾持續加強自製能力，2026年台積電來自英特爾營收貢獻預期將持平甚至略降，顯示雙方合資需求大幅減弱。

趨勢上，AI需求持續強勁。儘管市場近期擔憂AI熱潮可能降溫，甚至傳出輝達（NVIDIA）有意調整訂單，但根據大摩最新供應鏈調查顯示，台積電先進封裝技術CoWoS-L的需求仍未見下滑，反映Meta與微軟等北美雲端服務業者（CSP）資本支出依舊堅挺。

台積電 大摩 英特爾

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