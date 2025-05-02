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美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

就市論勢／光通訊、航太 搶鏡

經濟日報／ 杜欣霈（PGIM保德信中小型股基金經理人）

盤面分析

受到美股大漲激勵，台股昨（2）日強彈552點，漲幅2.7%，帶動指數來到20,787點，周線連二紅，大漲914點、周線漲幅4.6%，然平均日均量僅2,737億元。

法人資金方面，外資連續二周站在買方，且單周回補金額擴大至523.6億元，投信法人連續買超周數持續推進至第九周，本周加碼32.9億元，僅自營商連續第十周調節，本周賣超台股99.5億元，三大法人合計買超457億元。

台股4月崩跌，短期在籌碼沉澱、美中互相加碼稅率後，近期美國略有縮手跡象，關稅戰氣氛略有緩和，但仍須留意上檔承壓，台股宜透過分批買進，個股表現將優於大盤。

投資建議

從籌碼面分析，外資4月大舉賣超台股6,142億，維持2024年以來顯著減碼台股態勢，自營商扣除造市後，在本波快速下跌後也受到壓力，因此仍未有明顯反轉進場跡象。雖然外資連續二周回補台股，但是否能延續買進動能建議持續觀察；另一方面，這波快速大跌讓融資大幅清洗後沉澱，上市融資餘額已回落至2023年底水準。

近期建議選股不選市，跌深題材股可短打反彈行情，科技股宜聚焦晶圓龍頭大廠2奈米供應鏈、邊緣運算、記憶體、光通訊、低軌衛星、機器人、折疊手機等，傳產是長線趨勢股續抱，包括MAGA受惠傳產，如航太、重電、工業自動化、生技、金融等。

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