ETN趨勢導航／富邦蘋果正二 N 周漲8.47%

台股本周受惠關稅戰風險緩解，及微軟、Meta等大型科技股財報表現亮麗，隨美股展開大反攻，連五日收高，收復20,700點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）單周飆8.47%，拔得頭籌。

美聯準會（Fed）官員透露6月可能降息，加上川普政府釋出與印度、日本、南韓等國家貿易談判順利，科技股財報報喜，市場悲觀情緒修復，美股持續反彈，台股亦步亦趨，統計集中市場單周漲914點或4.60%，連二漲，櫃買市場周線漲6.97點或3.21%，連三紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，僅績效前三名打敗兩市大盤，具有槓桿特色的富邦蘋果正二N大漲8.47%登冠，元大綠能N、元大特選電動車N分居第二、三位，單周漲幅各為6.35%、5.09%。