快訊

張麗善彰化伸港福安宮跪迎白沙屯媽 粉紅超跑火速離去…網路熱議

美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

興櫃一周回顧／捷博勁揚近三成

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由新掛牌的汽車美容股捷博（7831）奪下，周漲幅將近三成。

根據櫃買中心昨（2）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額67.89億元、成交1.02億股、成交7.62萬筆，在交易天數減少下，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周15檔增加至25檔。

本周漲幅前十強落在16.07%至29.5%間，以產業分布觀察，本周資金點火科技股，一共入列四檔最多，其次為綠能環保兩檔，居家生活、電機機械、其他及數位雲端產業則各一。

本周漲幅前十強依序為汽車美容捷博29.5%、光電股和詮28.6%、電機機械股新代22.2%、IC設計股擷發科19.1%、矽智財股芯測18.4%、綠能環保股三地能源18.1%、綠能環保股東方風能16.9%、高生物分解環保家用清潔用品股清淨海16.4%、數位雲端股資拓宏宇16.1%、半導體自動化生產及光學檢測設備股竑騰16.07%。

這周新掛牌的捷博4月30日以43元掛牌，開啟蜜月行情。下周歐都納、創新服務、智新生技*等將陸續登錄興櫃。

延伸閱讀

久禾光董事改選 超額提名

興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

集團小金雞贏在起跑點 興櫃未來大人物

立盈登興櫃 首日漲51%

相關新聞

台股氣盛 外資大買387億…指數帶量勁揚收20,787點

台股昨（2）日多頭士氣如虹，在外資大舉買超387.7億元及各方買盤匯聚下，終場大漲552點，收20,787點，再攀本波反...

台積躍居大摩投資首選 股價評級優於大盤

台積電昨（2）日股價大漲42元，收盤價950元。摩根士丹利（大摩）最新報告指出，首選（Top Pick）寶座從聯發科重新...

法人看台股 將先蹲後跳

台股本周強勢表態，帶動趨勢從短多表現轉向中級回升。展望台股下周，由於短線技術指標已進入過熱的超買區、加上短線反彈滿足點2...

就市論勢／光通訊、航太 搶鏡

受到美股大漲激勵，台股昨（2）日強彈552點，漲幅2.7%，帶動指數來到20,787點，周線連二紅，大漲914點、周線漲幅4.6%，然平均日均量僅2,737億元。

一周熱門零股／台積、高股息 ETF 聚光

台股本周焦點在美科技股超級財報周、經濟數據、川普關稅政策後續動向等，在行情快速反彈並站上20,700點大關後，抄底高峰已...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二 N 周漲8.47%

台股本周受惠關稅戰風險緩解，及微軟、Meta等大型科技股財報表現亮麗，隨美股展開大反攻，連五日收高，收復20,700點關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。