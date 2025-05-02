興櫃一周回顧／捷博勁揚近三成

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由新掛牌的汽車美容股捷博（7831）奪下，周漲幅將近三成。

根據櫃買中心昨（2）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額67.89億元、成交1.02億股、成交7.62萬筆，在交易天數減少下，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周15檔增加至25檔。

本周漲幅前十強落在16.07%至29.5%間，以產業分布觀察，本周資金點火科技股，一共入列四檔最多，其次為綠能環保兩檔，居家生活、電機機械、其他及數位雲端產業則各一。

本周漲幅前十強依序為汽車美容捷博29.5%、光電股和詮28.6%、電機機械股新代22.2%、IC設計股擷發科19.1%、矽智財股芯測18.4%、綠能環保股三地能源18.1%、綠能環保股東方風能16.9%、高生物分解環保家用清潔用品股清淨海16.4%、數位雲端股資拓宏宇16.1%、半導體自動化生產及光學檢測設備股竑騰16.07%。

這周新掛牌的捷博4月30日以43元掛牌，開啟蜜月行情。下周歐都納、創新服務、智新生技*等將陸續登錄興櫃。