快訊

張麗善彰化伸港福安宮跪迎白沙屯媽 粉紅超跑火速離去…網路熱議

美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

一周熱門零股／台積、高股息 ETF 聚光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在美科技股超級財報周、經濟數據、川普關稅政策後續動向等，在行情快速反彈並站上20,700點大關後，抄底高峰已過，交易天數減少，零股投資降溫，台積電（2330）等大型權值股與高股息ETF，是本周零股市場熱門聚焦點。

市場專家指出，美高科技股財報優於預期，引導國際資金回流AI股，其中微軟第1季營收，每股獲利、第2季展望都優於市場共識，主要是AI等需求帶動；Meta第1季營收423.1億美元、年增16.1%，EPS為6.43美元，優於預期，並將資本支出上調至640億~720億美元，帶動台積電等AI供應鏈成為零股市場焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息、群益台灣精選高息、鴻海、富邦台50、聯發科、群益ESG投等債20+、廣達，十檔標的交易量從713萬至143萬股，較前一周降溫。

至於零股市場未來焦點，法人圈多認為，仍在於美國關稅政策，川普與各國開始展開對等關稅談判，雖目前仍處初期階段，但川普對部分國家談判進度正面肯定，美中雙方關稅談判說法仍顯分歧，但整體而言，關稅衝突未進一步擴大，市場悲觀情緒暫時緩和。

但零股投資人未來仍需留意美國關稅政策不確定性猶存，企業展望可能保持謹慎，市場情緒仍偏觀望，對持股需保持風險意識。

延伸閱讀

川普關稅滿月…逾180家企業提上千申請 盼豁免陸製機械關稅

中研院調查：川普執政6成民眾憂美中協議損台

川普再出手！削減資助美公共媒體PBS及NPR 控報導存在「偏見」

白宮談判壓力大…中媒揪川普硬蹭中國 10天說11次要聯絡

相關新聞

台股氣盛 外資大買387億…指數帶量勁揚收20,787點

台股昨（2）日多頭士氣如虹，在外資大舉買超387.7億元及各方買盤匯聚下，終場大漲552點，收20,787點，再攀本波反...

台積躍居大摩投資首選 股價評級優於大盤

台積電昨（2）日股價大漲42元，收盤價950元。摩根士丹利（大摩）最新報告指出，首選（Top Pick）寶座從聯發科重新...

法人看台股 將先蹲後跳

台股本周強勢表態，帶動趨勢從短多表現轉向中級回升。展望台股下周，由於短線技術指標已進入過熱的超買區、加上短線反彈滿足點2...

就市論勢／光通訊、航太 搶鏡

受到美股大漲激勵，台股昨（2）日強彈552點，漲幅2.7%，帶動指數來到20,787點，周線連二紅，大漲914點、周線漲幅4.6%，然平均日均量僅2,737億元。

一周熱門零股／台積、高股息 ETF 聚光

台股本周焦點在美科技股超級財報周、經濟數據、川普關稅政策後續動向等，在行情快速反彈並站上20,700點大關後，抄底高峰已...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二 N 周漲8.47%

台股本周受惠關稅戰風險緩解，及微軟、Meta等大型科技股財報表現亮麗，隨美股展開大反攻，連五日收高，收復20,700點關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。