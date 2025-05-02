一周熱門零股／台積、高股息 ETF 聚光

台股本周焦點在美科技股超級財報周、經濟數據、川普關稅政策後續動向等，在行情快速反彈並站上20,700點大關後，抄底高峰已過，交易天數減少，零股投資降溫，台積電（2330）等大型權值股與高股息ETF，是本周零股市場熱門聚焦點。

市場專家指出，美高科技股財報優於預期，引導國際資金回流AI股，其中微軟第1季營收，每股獲利、第2季展望都優於市場共識，主要是AI等需求帶動；Meta第1季營收423.1億美元、年增16.1%，EPS為6.43美元，優於預期，並將資本支出上調至640億~720億美元，帶動台積電等AI供應鏈成為零股市場焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息、群益台灣精選高息、鴻海、富邦台50、聯發科、群益ESG投等債20+、廣達，十檔標的交易量從713萬至143萬股，較前一周降溫。

至於零股市場未來焦點，法人圈多認為，仍在於美國關稅政策，川普與各國開始展開對等關稅談判，雖目前仍處初期階段，但川普對部分國家談判進度正面肯定，美中雙方關稅談判說法仍顯分歧，但整體而言，關稅衝突未進一步擴大，市場悲觀情緒暫時緩和。

但零股投資人未來仍需留意美國關稅政策不確定性猶存，企業展望可能保持謹慎，市場情緒仍偏觀望，對持股需保持風險意識。