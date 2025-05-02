快訊

競選小物案傅崐萁管家失聯通緝！ 律師涉藏匿人犯50萬交保

遭控「過河拆橋」！詹姆士聲明逆轉風向 王鈞嘆：不需搞到這麼難看

新台幣強升！外資買超387億 加碼中信金、台積電、鴻海

中央社／ 台北2日電

新台幣今天強升9.53角，外資買超新台幣387.73億元，買超第1名是中信金4萬9679張，買超台積電2萬5711張、鴻海2萬1907張分居3、4名。

台北外匯市場新台幣兌美元今天收31.064元，飆升9.53角，成交金額22.48億美元。

台股今天漲552.61點，收在20787.64點，成交值3266.57億元。三大法人合計買超385.78億元，其中外資及陸資買超387.73億元、投信買超8.62億元，自營商賣超10.57億元。

外資買超前10名依序為中信金、復華富時不動產、台積電、鴻海、友達、陽明、廣達、緯創、凱基美國非投等債、元大高股息。

外資賣超第1名為看空台股的ETF元大台灣50反1，賣超2萬2767張。

外資 新台幣

延伸閱讀

AI支出強勢拉抬 大摩喊進台積電：預期股價將迅速反彈

外資387億掃貨！AI股強勢吸金 這檔金融股奪5萬張

AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

微軟、Meta加碼AI 台鏈振奮…鴻海、廣達、緯穎等伺服器鏈喜迎商機

相關新聞

台股飆升552點 三大法人買超385億元

台股5月華麗登場，首個交易日即在台積電（2330）大漲4.63%、登上950元激勵下，指數飆升552.61點、收20,7...

外資387億掃貨！AI股強勢吸金 這檔金融股奪5萬張

台股5月2日續漲552.61點、收20,787.64點，三大法人買超385.78億元，其中，外資買超387.73億元。統...

美科技財報亮 帶動台股勁揚552點收20,787點 台積電收950元

美股科技股昨日勁揚，帶動台股2日勁揚，早盤以20,534.08點開出，終場收20,787.64點，上漲552.61點，漲...

AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

微軟、Meta上季業績意外強勁，加上大摩不認為AI泡沫降臨，並調升輝達2027會計年度營利預測，點燃AI概念股多頭熱情，...

台股早盤漲逾300點 台積電開盤大漲30元

台股2日開盤指數上漲299.05點，開盤指數為20,534.08點；早盤漲逾300點，最高來到20,613.25點。台積...

台股五多 點火520行情…吸引買盤歸隊

台股歷經4月對等關稅驚濤駭浪後，5月可望延續反彈走勢。投顧法人指出，隨國際股市氛圍轉佳，國安基金護持、財報、股東會、台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。