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351家興櫃公司2024年財報全出爐 16家賺逾1股本

中央社／ 台北2日電

櫃買中心今天公告，351家興櫃公司皆已完成2024年度財務報告公告申報作業。經統計，351家興櫃公司去年總營收約新台幣5585億元，年成長10.31%，其中電腦及週邊設備業和半導體業營收，分別成長38%及27%，稅前淨利也分別年增41%及87%，在各類股族群中表現最為亮眼。

櫃買中心統計，2024年賺進超過1個股本的興櫃公司有16家，其中鴻勁去年EPS達32.95元奪冠，接著和淞、兆聯實業、新代去年都賺進超過2個股本。

去年EPS超過10元的興櫃公司還有矽科宏晟、慶康科技、威聯通、振大環球、湧盛、大東電、竑騰、公勝保經、崴寶、世紀風電、中華資安和金色三麥。

櫃買中心統計，去年EPS為5元至10元的興櫃公司有31家；2元以上未達5元的公司計有75家；合計122家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司35%。

此外，興櫃公司2024年度獲利公司家數計228家，占整體興櫃公司65%。

櫃買中心 興櫃

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興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

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