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外資387億掃貨！AI股強勢吸金 這檔金融股奪5萬張

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
5月2日外資賣超前10大個股。資料來源：證交所
5月2日外資賣超前10大個股。資料來源：證交所

台股5月2日續漲552.61點、收20,787.64點，三大法人買超385.78億元，其中，外資買超387.73億元。統計外資買賣超個股，買超中信金（2891）49,679張最多，買超台積電（2330）25,711張，另鴻海（2317）、友達（2409）、廣達（2382）、緯創（3231）等AI概念股也同獲外資青睞；另一方面，賣超最多的個股為元大台灣50反一（00632R）、調節22,767張，其次是台新金（2887）賣超20,893張。

台股本周日日收紅，2日早盤以20534.08點開出，在台積電領軍權值大軍衝鋒下，指數甩尾大漲552.61點，收在最高點20,787.64點，總成交值並同步放大至3,267億元；累計一周上漲914.91點、漲幅4.6%，周線連二紅，離4月初的缺口不到450點。三大法人2日買超385.78億元，包括外資買超387.73億元、投信買超8.62億元、自營商賣超（合計）10.57億元。

統計外資買超個股發現，買超前10名中，金融股僅剩一檔中信金，但擴大買超近5萬張拿下冠軍寶座，且本周累計買超達81,395張；此外，AI概念股占了半壁江山，台積電、鴻海都買超超過兩萬張，友達、廣達、緯創也買超1.8萬~1.1萬張不等。

另，賣超前10名個股中，金融股占4檔，2日表現相對疲弱的聯發科（2454）也在列、賣超6,248張。

5月2日外資買超前10大個股。資料來源：證交所
5月2日外資買超前10大個股。資料來源：證交所

AI 台積電 外資 金融股

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