台股飆升552點 三大法人買超385億元

台股5月華麗登場，首個交易日即在台積電（2330）大漲4.63%、登上950元激勵下，指數飆升552.61點、收20,787.64點，離4月初的缺口不到450點，總成交值也放大至3,267億元，為近13個交易日最大量；三大法人買超385.78億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超387.73億元，投信買超8.62億元，自營商賣超（合計）10.57億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.64億元，自營商（避險）賣超8.93億元。

盤面上，權王台積電大漲42元、收950元，順利回補4月初的跳空缺口，激勵集團成員創意（3443）跟漲5.85%、收1,085元；股王信驊（5274）也強漲5%、收3,150元，盤中觸及10日線；鴻海（2317）漲4.24%、收147.5元，引領鴻家軍中揚光（6668）、訊芯-KY（6451）、鴻準（2354）、乙盛-KY（5243）、AMAX-KY（6933）聯袂漲逾2%；廣達（2382）挾3萬餘張成交量，股價收高5.24%、報251元，重返季線之上。

惟聯發科（2454）法說會後，考慮到市場需求的不確定性，尤其是在第2季度和下半年，可能會進一步影響SoC市場的增長，2日股價開高走低，下跌3.7%，驚險守住1,300元關卡。