台積電周漲6.98%、台股飆4.6% 520行情真的來了？

台股2日受惠台積電（2330）攻上950元，帶動鴻海（2317）、廣達（2382）等權值要角以及AI概念族群攜手大漲，加上重電、BBU等強勢助攻，盤面各大類股除運動休閒外，幾乎百花齊放，拉抬集中市場終場大漲552.61點、漲幅達2.73%，收20,787.64點，總成交值同步放大至3,266.5億元；櫃買市場漲3.91點、漲幅1.78%，總成交值1,028.42億元。累計一周，集中市場漲914.91點、漲幅4.6%，周線連二紅；櫃買市場漲6.97點，漲幅3.21%，周線連三紅；台積電大漲6.98%。

個股表現上，本周漲幅王由工業電腦股廣錠以36.46%奪冠，反觀，製鞋股來億-KY跌16.67%表現最弱。整體而言，機器人概念族群表現相對搶眼。

法人指出，台股受惠國際金融市場氛圍轉佳，加上國安基金護持、財報、股東會、台北國際電腦展、瑞銀亞洲論壇等題材助攻，有利買盤歸隊，520行情蓄勢待發。部分分析師也表示，近來對於關稅態度放軟，並釋出與印度等國家貿易談判順利，市場避險情緒趨緩，美、日、韓等主要國際股市大多已回補股災缺口，台股後市具補漲機會。

統計本周漲幅前10個股，依序分別為：廣錠漲36.46%，收31.25元；穎漢漲36.07%，收54.7元；鋐寶科技漲33.33%，收23.2元；同亨漲32.42%，收29元；天方能源漲31.8%，收43.1元；竹陞科技漲31.59%，收264.5元；尚茂漲30.85%，收5.26元；彬台漲30.29%，收67.1元；辣椒漲28.38%，收190元；昆盈漲27.24%，收39.7元。

本周跌幅前10名個股，依序為：來億-KY跌16.67%，收325元；永鴻生技跌14.51%，收38元；冠西電跌13.66%，收88.5元；康聯訊跌13.27%，收19.6元；期街口布蘭特正2跌11.52%，收9.68元；寶得利跌10.7%，收5.51元；群益深証中小+R跌8.79%，收2.8元；天鉞電跌7.65%，收49.5元；金耘國際跌7.61%，收12.75元。