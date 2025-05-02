美科技財報亮 帶動台股勁揚552點收20,787點 台積電收950元

美股科技股昨日勁揚，帶動台股2日勁揚，早盤以20,534.08點開出，終場收20,787.64點，上漲552.61點，漲幅2.73%，成交量3,266.6億元。櫃買則收223.89點，上漲3.91點，台積電（2330）收950元，上漲42元。

盤面上以類股來看，以其他電子、電機機械、電子零組件、電腦周邊、造紙、營建、綠能環保、半導體等表現較為強勢，另外則以運動休閒等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，鴻海（2317）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、新盛力（4931）、和椿（6215）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、智邦（2345）、台達電（2308）、聯鈞（3450）、緯創（3231）、中信金（2891）、中興電（1513）、雙鴻（3324）、興能高（6558）、貿聯-KY（3665）、高技（5439）、長榮（2603）、華星光（4979）、AES-KY（6781）、華城（1519）、嘉澤（3533）等。

而量大下跌的則有，聯發科（2454）、高鋒（4510）、華經（2468）、力旺（3529）、瑞昱（2379）、直得（1597）、大立光（3008）、驊宏資（6148）、陞泰（8072）等。

統一投顧表示，美國科技巨頭Meta及微軟雙雙繳出亮眼財報，帶動美股上漲。雖然美國上季國內生產毛額（GDP）陷入萎縮、就業市場降溫，但6月降息的機率也相對提高。目前融資餘額在2100億之下，且外資期貨空單部位減少，籌碼面、技術面對多方有利。

加上上市櫃公司5月股東會旺季開始，一波軋空單、軋空手行情儼然成形，5月指數有望回補川普缺口21,300點。惟蘋果、亞馬遜盤後公布財測保守，壓抑指數上漲動能。操作建議選股不選市，以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。