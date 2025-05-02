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金利食安搶全球冷壓蔬果汁商機 暫定5月20日掛牌

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

HPP冷壓蔬果汁食品廠金利食安（7743）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,246張，競拍底價25元，最高投標張數283張，暫定承銷價28元。競拍時間為5月5日至7日，5月9日開標；5月8日至12日辦理公開申購，5月14日抽籤，暫定5月20日掛牌。

金利食安表示，2022年至2024年間，公司營收從5.06億元逐步提升至6.42億元，稅後淨利則從4,553.6萬元成長至6,171.2萬元，EPS從1.36元提升至1.85元，營運穩定成長。

金利食安總經理殷豪指出，金利食安除了台灣市場銷售穩定外，也積極擴展全球市場，目前已成功進軍日本、澳洲及美國，並計畫進一步拓展歐洲及東南亞市場，搶攻冷壓蔬果汁全球商機。根據研調機構Market Size Overview資料顯示，全球冷壓果汁市場預計將從2024年的8.6億美元成長至2029年的12.9億美元，2024年至2029年之年複合成長率為8.42%，特別是在新冠疫情後，消費者的生活方式及飲食習慣逐漸產生變化，消費者對於健康有益之天然蔬果汁消費量有所增加，能否保留傳統壓榨過程因加熱和氧化步驟中損失的維生素、礦物質及酵素之冷壓蔬果汁，係影響全球蔬果汁市場成長的關鍵因素之一。

海外產品銷售策略方面，金利食安充分利用台灣豐富的新鮮蔬果原料，並以超高壓滅菌技術（HPP）開發多樣化產品，如深受美國消費者歡迎的「楊枝甘露」及「芭樂檸檬綠茶」系列。這些產品主打亞洲熱帶水果風味，天然無人工添加物，價格相對平價，符合日常消費需求。

此外，金利食安表示，公司亦積極開發創新產品線，包括冷萃飲品、冷壓氣泡飲料、益生菌蔬果飲料及植物基蛋白飲料，並針對銀髮族與醫療市場需求推出專屬產品，以拓展不同族群市場。尤其在全球高齡化趨勢下，銀髮族與醫療市場的健康飲品需求大幅提升，相關產品前景與營運動能值得期待。

食安

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