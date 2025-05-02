隨美股ADR走強台積電最高衝上940元 Apple silicon 進度成市場焦點

跟隨美股ADR走強，台積電（2330）2日早盤股價漲逾3%最高衝上940元，市值來到24.38兆元以上。台積大客戶蘋果於美國時間1日發布2025年第2季會計年度財報，如市場預期台積操刀蘋果M4晶片刺激下，蘋果Mac出貨成長並挹注營運表現優於預期，Apple silicon進度持續是市場焦點。

研究機構Counterpoint Research先前分析，在生成式AI熱潮帶動下，蘋果新一代 M4晶片的MacBook系列表現搶眼，該系列產品需求旺盛，預期可望帶動該季Mac整體產品線出貨年增達17%。

蘋果是台積電先進製程最大客戶，蘋果自推動Apple silicon長期計畫以來持續擴張自行研發晶片的路線，M系列晶片全數汰換自家產品的英特爾晶片設計，同時備受外界討論多時耕耘多年5G 數據機晶片C1先前已正式浮上檯面，採用台積5奈米家族的N4P製程，業界預料後續晶片產品持續由夥伴台積電操刀。

蘋果身為台積電大客戶，也成為先進製程最大出海口。台積電7奈米以下先進製程營收占比已突破七成，達到73%，今年首季7奈米出貨占15%，5奈米36%，3奈米為22%，先進製程持續扮演獲利的引擎與金雞母。

業界認為，蘋果今年將續居台積最大客戶，台積2奈米下半年量產的首批產能也已由蘋果包辦。蘋果主管近期分享Apple Silicon自研晶片成功秘密，關鍵在對手無法直接先用第二代3奈米等最新技術，而蘋果從中獲益匪淺，最新技術替產品和客戶帶來了好處。

依據蘋果新聞稿，蘋果公布了截至2025年3月29日的2025財年第二季度的財務業績。 該公司的季度收入為954億美元，年增長5%，季度攤薄每股收益為1.65美元，年增長8%。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）說：「今天，蘋果報告了強勁的季度業績，包括服務業的兩位數增長。我們很高興歡迎iPhone 16e加入我們的陣容，並推出強大的新Mac和iPad，這些Mac和iPad利用了蘋果矽Apple silicon非凡功能。 我們很自豪地宣佈，在過去十年中，我們的碳排放量減少了60%。」

蘋果首席財務官Kevan Parekh說：「我們3月份季度的業務業績推動了每股收益增長8%，運營現金流為240億美元，使我們能夠向股東返還290億美元。由於我們高水準的客戶忠誠度和滿意度，我們的主動裝置安裝基礎再次在所有產品類別和地理細分市場中創下歷史新高。」

蘋果董事會宣佈每股公司普通股現金股息為0.26美元，增長了4%。 股息將於2025年5月15日支付給截至2025年5月12日營業結束的記錄股東。 董事會還授權了一項額外的計劃，以回購高達1000億美元的公司普通股。