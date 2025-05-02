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PCB 強勢噴發 台光電頻頻亮燈、這檔爆量漲停鎖死

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股5月開場氣勢如虹，早盤在台積電（2330）帶動下狂飆約450點、直逼20,700點關卡，PCB 族群亦展現凌厲漲勢，台光電（2383）、金像電（2368）、高技（5439）等績優股攜手攻高，激勵富喬（1815）爆量強鎖漲停，資金熱度推升市場動能。

法人分析，受惠於 AWS Trainium2 伺服器需求帶動，台光電、金像電、高技3月營收齊創新高。其中，金像電與台光電首季營收分別季增22%、17%，年增33%、68%，達成率達110%、109%；台燿（6274）季增0.9%、年增44%，達成率100%。

財報亮眼之下，多頭趁勢湧入，台光電盤中頻頻亮燈漲停，高技強漲近8%、攻克月季線，金像電大漲逾8%，台燿也大漲約半根停板。

台光電第一季財報報喜，營收216.8億元，季增16.8%、年增68%；毛利率升至30.4%；稅後純益34.6億元，季增31%、年增75.3%，EPS 達10.01元，遠超市場預期，股價直衝611元重返600元大關，飛過季線。

法人預期，台光電第二季將受惠於美系客戶 ASIC 伺服器放量，營收可望續強，毛利率穩步攀升。2025年 AI 伺服器、800G Switch 需求旺盛，台光電在兩大 AI 伺服器客戶下一世代產品中仍具市占優勢，基本面動能持續強勁。

另，PCB 上游玻纖一貫廠富喬多頭大爆發，盤中挾逾5萬張大量，股價強鎖漲停29.95元，且排隊買單仍高掛約1.4萬張，成功封閉4月初缺口。富喬受惠高階材料需求，全球 Low DK 電子級材料供應吃緊問題從2023年下半年引爆，目前供不應求狀況持續看到2026年，富喬積極升級產品線應對，有助營運並搭配AI伺服器與高速傳輸需求。

PCB 台光電 台積電 台股

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