快訊

「粉紅超跑」首波衝民宅！曾託夢會治癒出車禍女屋主 如今親臨賜福

日職／「我的每一步代表台灣」 古林睿煬感性談首勝

「園長之子」毛畯珅性侵猥褻6女童 犯226罪判關28年8月定讞

重電族群點火飆漲 關稅成後續觀察重點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

經濟部2日預估2026年11月起再生能源發電占比可達20%、核三廠2號機將於5月除役等因素下，激勵重電及能源相關族群紛紛大漲。

觀察台股盤中強勢族群，其中重電族群集體走強，包括士電（1503）、亞力（1514）盤中雙雙攻上漲停板，華城（1519）、中興電（1513）、森威能源（6806）、上緯投控（3708）、東元（1504）等，盤中漲幅介於3%至8%之間，表現驚人。

關稅影響方面，法人分析，美國對台灣輸美重電設備課徵關稅，其中以華城輸美比重最高，超過40%；士電與東元則分別低於8%與5%。預期此次關稅將對相關設備毛利率造成超過3%的壓力。

儘管終端電力公司未來可能透過調整電價將成本轉嫁予用戶，短期內（半年內）設備供應商將首當其衝，尤其是輸美比重高的業者。首季期間，美國天災頻傳，加上早前鋼鐵關稅已推升變壓器價格逾10%，進一步壓縮利潤空間。

由於多數變壓器合約採商品價格連動機制，此次加徵關稅勢將壓縮供應端利潤，未來與美國電力公司之間的設備採購合約，恐需重新協商價格與條件。

台股 士電 美國 關稅 電價

延伸閱讀

兵凶戰危加關稅…國際動盪又大罷免 朱立倫批：只為一黨之私

因應美國關稅特別條例、239案預算解凍案 雙雙付委審查

蘋果財報出爐 法人僅維持大立光買進評等

2小時談完！日美第2輪貿易談判結束 汽車關稅成焦點

相關新聞

台股早盤漲逾300點 台積電開盤大漲30元

台股2日開盤指數上漲299.05點，開盤指數為20,534.08點；早盤漲逾300點，最高來到20,613.25點。台積...

AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

微軟、Meta上季業績意外強勁，加上大摩不認為AI泡沫降臨，並調升輝達2027會計年度營利預測，點燃AI概念股多頭熱情，...

台股五多 點火520行情…吸引買盤歸隊

台股歷經4月對等關稅驚濤駭浪後，5月可望延續反彈走勢。投顧法人指出，隨國際股市氛圍轉佳，國安基金護持、財報、股東會、台北...

關稅戰衝擊台股 退休基金單月大虧2,199億

台股受美國川普政府關稅政策消息衝擊，三大政府退休基金最新績效全面轉為負數，包括勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫...

國安基金主標的 五產業擁短多護身符

台股近日落後補漲，站穩20,000點、月線等關卡。隨520倒數計時，行情偏多震盪可期，法人預期，國安基金護盤標的，及半導...

收復季線強勢股 搶鏡

台股近日隨關稅議題降溫，呈現碎步盤堅走勢。專家指出，盤面以個股題材表現為主，文曄（3036）、統一實等率先大盤收復季線位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。