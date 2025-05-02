重電族群點火飆漲 關稅成後續觀察重點

經濟部2日預估2026年11月起再生能源發電占比可達20%、核三廠2號機將於5月除役等因素下，激勵重電及能源相關族群紛紛大漲。

觀察台股盤中強勢族群，其中重電族群集體走強，包括士電（1503）、亞力（1514）盤中雙雙攻上漲停板，華城（1519）、中興電（1513）、森威能源（6806）、上緯投控（3708）、東元（1504）等，盤中漲幅介於3%至8%之間，表現驚人。

關稅影響方面，法人分析，美國對台灣輸美重電設備課徵關稅，其中以華城輸美比重最高，超過40%；士電與東元則分別低於8%與5%。預期此次關稅將對相關設備毛利率造成超過3%的壓力。

儘管終端電力公司未來可能透過調整電價將成本轉嫁予用戶，短期內（半年內）設備供應商將首當其衝，尤其是輸美比重高的業者。首季期間，美國天災頻傳，加上早前鋼鐵關稅已推升變壓器價格逾10%，進一步壓縮利潤空間。

由於多數變壓器合約採商品價格連動機制，此次加徵關稅勢將壓縮供應端利潤，未來與美國電力公司之間的設備採購合約，恐需重新協商價格與條件。