AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

微軟、Meta上季業績意外強勁，加上大摩不認為AI泡沫降臨，並調升輝達2027會計年度營利預測，點燃AI概念股多頭熱情，扮演台股多頭主力之一。

2日早盤，AI概念股由台積電（2330）大漲逾3%，並回補4月初跳空缺口領軍上攻；緯穎（6669）大漲逾7%，飛過季線並重返2,000元關卡之上，帶動緯創（3231）跟漲近3%；廣達（2382）彈升逾4%、收復季線，鴻海（2317）也彈升逾3.5%；世芯-KY（3661）、創意（3443）亦分別大漲逾6%、4%，市場氣氛熱絡。

然而，聯發科（2454）在法說會上釋出下半年需求仍具不確定性，無法提供全年展望，導致股價早盤開高走低逾3.5%，連失5日線及月線，展開1300元保衛戰。近三個交易日內，三大法人累計賣超達4,719張，使其短線承壓。

台積電第1季營收255億美元、年增35.3%，達財測高標並維持全年營收成長24%~26%的預期不變，另，廣達、緯穎及緯創等AI指標要角亦繳出3月營收創單月新高的亮眼表現，顯示AI需求持續強勁，為市場提供支撐力道。

分析師指出，台股揭開5月序幕，受惠融資餘額已大減，籌碼相對安定，加上上市櫃公司首季業績也將表現亮眼，有利台股走揚。不過，由於川普政策面仍有不確定性因素，加上台股量能尚未有效放大，預期5月行情將維持量縮小漲格局，上半旬續漲偏多。