快訊

「粉紅超跑」首波衝民宅！曾託夢會治癒出車禍女屋主 如今親臨賜福

日職／「我的每一步代表台灣」 古林睿煬感性談首勝

「園長之子」毛畯珅性侵猥褻6女童 犯226罪判關28年8月定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
AI股示意圖。路透
AI股示意圖。路透

微軟、Meta上季業績意外強勁，加上大摩不認為AI泡沫降臨，並調升輝達2027會計年度營利預測，點燃AI概念股多頭熱情，扮演台股多頭主力之一。

2日早盤，AI概念股由台積電（2330）大漲逾3%，並回補4月初跳空缺口領軍上攻；緯穎（6669）大漲逾7%，飛過季線並重返2,000元關卡之上，帶動緯創（3231）跟漲近3%；廣達（2382）彈升逾4%、收復季線，鴻海（2317）也彈升逾3.5%；世芯-KY（3661）、創意（3443）亦分別大漲逾6%、4%，市場氣氛熱絡。

然而，聯發科（2454）在法說會上釋出下半年需求仍具不確定性，無法提供全年展望，導致股價早盤開高走低逾3.5%，連失5日線及月線，展開1300元保衛戰。近三個交易日內，三大法人累計賣超達4,719張，使其短線承壓。

台積電第1季營收255億美元、年增35.3%，達財測高標並維持全年營收成長24%~26%的預期不變，另，廣達、緯穎及緯創等AI指標要角亦繳出3月營收創單月新高的亮眼表現，顯示AI需求持續強勁，為市場提供支撐力道。

分析師指出，台股揭開5月序幕，受惠融資餘額已大減，籌碼相對安定，加上上市櫃公司首季業績也將表現亮眼，有利台股走揚。不過，由於川普政策面仍有不確定性因素，加上台股量能尚未有效放大，預期5月行情將維持量縮小漲格局，上半旬續漲偏多。

AI 台積電 台股

延伸閱讀

台股回神反彈！00905漲近18% …憑「這5優勢」突圍市值型ETF

微軟、Meta加碼AI 台鏈振奮…鴻海、廣達、緯穎等伺服器鏈喜迎商機

緯穎買地 跟進美國製造

國安基金主標的 五產業擁短多護身符

相關新聞

台股早盤漲逾300點 台積電開盤大漲30元

台股2日開盤指數上漲299.05點，開盤指數為20,534.08點；早盤漲逾300點，最高來到20,613.25點。台積...

AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

微軟、Meta上季業績意外強勁，加上大摩不認為AI泡沫降臨，並調升輝達2027會計年度營利預測，點燃AI概念股多頭熱情，...

台股五多 點火520行情…吸引買盤歸隊

台股歷經4月對等關稅驚濤駭浪後，5月可望延續反彈走勢。投顧法人指出，隨國際股市氛圍轉佳，國安基金護持、財報、股東會、台北...

關稅戰衝擊台股 退休基金單月大虧2,199億

台股受美國川普政府關稅政策消息衝擊，三大政府退休基金最新績效全面轉為負數，包括勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫...

國安基金主標的 五產業擁短多護身符

台股近日落後補漲，站穩20,000點、月線等關卡。隨520倒數計時，行情偏多震盪可期，法人預期，國安基金護盤標的，及半導...

收復季線強勢股 搶鏡

台股近日隨關稅議題降溫，呈現碎步盤堅走勢。專家指出，盤面以個股題材表現為主，文曄（3036）、統一實等率先大盤收復季線位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。