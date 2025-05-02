重電股強力放電 士電、亞力、樂事綠能輪番漲停

台股2日早盤在台積電（2330）帶領下強勢上揚，指數一度飆升逾400點。重電族群亦強力放電，士電（1503）、亞力（1514）、樂事綠能（1529）輪番亮出紅燈，而中興電（1513）、華城（1519）亦勁揚7%至9%。

分析師指出，重電產業受惠於台電強韌電網計畫、綠能產業崛起及AI科技需求激增，此外，美國電力設施汰舊換新需求高漲，也為該產業帶來投資機會。

其中，士電10分鐘內即鎖漲停至156元，外銷市場遍及北美、日本、東南亞及中東，受關稅影響有限。士電認為，美國電力需求仍處高峰，涵蓋基礎建設、AI供應鏈及資料中心等領域，未來將持續積極布局。

中興電第一季營收達64.47億元，年增5.03%，創同期新高。目前在手訂單393億元，受惠台電強韌電網及能源開發計畫，預計2025年至2035年將帶來7,889億元商機，全年營運可望維持兩位數成長。

亞力快攻鎖漲停在101元，重返百元俱樂部，距季線僅0.14元。法人指出，公司在手訂單約100億至110億元，受半導體與台電訂單推動，成長動能強勁。

樂事綠能早盤放量攀升、漲停至24.5元，力拚站穩季線。公司受惠台電強韌電網計畫，重電業務穩定成長，但因太陽能市場不確定性提高，暫緩新增光電案場，對本業仍審慎樂觀看待。