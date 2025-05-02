快訊

「粉紅超跑」首波衝民宅！曾託夢會治癒出車禍女屋主 如今親臨賜福

日職／「我的每一步代表台灣」 古林睿煬感性談首勝

「園長之子」毛畯珅性侵猥褻6女童 犯226罪判關28年8月定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

重電股強力放電 士電、亞力、樂事綠能輪番漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股2日早盤在台積電（2330）帶領下強勢上揚，指數一度飆升逾400點。重電族群亦強力放電，士電（1503）、亞力（1514）、樂事綠能（1529）輪番亮出紅燈，而中興電（1513）、華城（1519）亦勁揚7%至9%。

分析師指出，重電產業受惠於台電強韌電網計畫、綠能產業崛起及AI科技需求激增，此外，美國電力設施汰舊換新需求高漲，也為該產業帶來投資機會。

其中，士電10分鐘內即鎖漲停至156元，外銷市場遍及北美、日本、東南亞及中東，受關稅影響有限。士電認為，美國電力需求仍處高峰，涵蓋基礎建設、AI供應鏈及資料中心等領域，未來將持續積極布局。

中興電第一季營收達64.47億元，年增5.03%，創同期新高。目前在手訂單393億元，受惠台電強韌電網及能源開發計畫，預計2025年至2035年將帶來7,889億元商機，全年營運可望維持兩位數成長。

亞力快攻鎖漲停在101元，重返百元俱樂部，距季線僅0.14元。法人指出，公司在手訂單約100億至110億元，受半導體與台電訂單推動，成長動能強勁。

樂事綠能早盤放量攀升、漲停至24.5元，力拚站穩季線。公司受惠台電強韌電網計畫，重電業務穩定成長，但因太陽能市場不確定性提高，暫緩新增光電案場，對本業仍審慎樂觀看待。

台電 綠能

延伸閱讀

經部前抗議遭郭智輝反嗆 台電員工：沒做錯 憑什麼要我離開

台電員工抗議錯誤能源政策造成虧損 郭智輝「看不下去可離開」

台電員工抗議錯誤能源政策 郭智輝：看不下去可以離開

核一室外乾貯運轉執照獲准 台灣核電除役新里程碑

相關新聞

台股早盤漲逾300點 台積電開盤大漲30元

台股2日開盤指數上漲299.05點，開盤指數為20,534.08點；早盤漲逾300點，最高來到20,613.25點。台積...

AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

微軟、Meta上季業績意外強勁，加上大摩不認為AI泡沫降臨，並調升輝達2027會計年度營利預測，點燃AI概念股多頭熱情，...

台股五多 點火520行情…吸引買盤歸隊

台股歷經4月對等關稅驚濤駭浪後，5月可望延續反彈走勢。投顧法人指出，隨國際股市氛圍轉佳，國安基金護持、財報、股東會、台北...

關稅戰衝擊台股 退休基金單月大虧2,199億

台股受美國川普政府關稅政策消息衝擊，三大政府退休基金最新績效全面轉為負數，包括勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫...

國安基金主標的 五產業擁短多護身符

台股近日落後補漲，站穩20,000點、月線等關卡。隨520倒數計時，行情偏多震盪可期，法人預期，國安基金護盤標的，及半導...

收復季線強勢股 搶鏡

台股近日隨關稅議題降溫，呈現碎步盤堅走勢。專家指出，盤面以個股題材表現為主，文曄（3036）、統一實等率先大盤收復季線位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。