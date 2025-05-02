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股匯雙漲 新台幣狂升逾4角早盤最高31.595元

中央社／ 台北2日電

科技大廠財報亮眼，美股收高下，激勵台股今天開盤大漲，一度上漲逾400點，新台幣今天持續「升升不息」，匯價以32.1元開盤後，早盤最高來到31.595元，狂升4.22角。

美股主要指數收高，科技大廠財報亮眼，帶動台股今天早盤一度漲逾400點，新台幣今天以32.1元開盤，一度走貶到32.11元後，接著一路走升，最高來到31.595元。

匯銀人士指出，近期匯市相對缺乏美元買盤，才會導致新台幣升勢銳不可擋，加上出口商擔心匯價不回頭，也趕緊進場拋匯，因此進一步推升新台幣匯價，預料央行仍會適時調節提供流動性。

不過，近期新台幣匯價一路走升，也引發外界關注，央行昨天罕見發布新聞稿強調，美國財政部並未要求新台幣升值，央行跟美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

匯價 央行 新台幣

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