台中銀投信投資長王欣群：投資策略注重「Buy and Hold」

「台中銀數位時代基金」2024年度績效亮眼，以43.2%成為台股科技型基金的年度績效王。台中銀投信投資長王欣群表示，投資策略上注重「Buy and Hold」，透過審慎評估基本面、價格波動與市場趨勢等，實現長期超額報酬；領導風格上最為注重雙向溝通，帶領團隊穩健向前。

投資長王欣群於2000年踏入金融圈，至今已有25年的業界經驗。大學畢業於成大數學系，研究所轉向攻讀企業管理。他表示，就讀研究所的期間接觸到股票市場，也因此產生濃厚興趣，最終畢業後選擇進入金融領域。而他在2000年開始從事研究員的工作，並於2002年加入台中銀投信的前身「德信投信」，至今也在該公司服務超過20年。

事實上，台股科技型基金2024年前十強績效平均達33.3%，超越台股大盤28.5%的表現。其中，台中銀數位時代基金以43.2%的績效，成為年度最佳科技型基金。

在投資理念方面，王欣群強調「Buy and Hold」策略，意即「買進並長期持有優質股票」，而非短期投機。他提到，親自拜訪各家公司後，發現台灣企業家都非常努力，主要能夠憑藉技術、管理能力等實現營收增長。因此，投資時應該注重公司的長期發展潛力，而非短期市場波動。

王欣群分享，在投資市場中，心理素質及克服人性的弱點是決勝關鍵。以台股為例，當市場進入強勢成長階段，一般投資人往往容易受到價格波動而影響情緒，導致決策失誤。因此，建議優先確定該標的後市成長性，再利用市場價格波動來進行策略性布局。

此外，投資不僅僅是買進，更重要的是賣出的時機。賣出的關鍵在於基本面的變化，例如企業營收成長趨緩時，便需要開始審視估值與股價變化。其中，台股的優勢在於每月公布營收數據，因此可藉由公開資訊，搭配本益比等指標來判斷是否該減碼或出場。

至於在帶領投資團隊上，除了投資策略與方法外，領導風格也相當重要。王欣群表示，在團隊中最為注重雙向溝通，讓研究員在自我發揮時，能夠得到適當的引導。

同時，也重視團隊成員的態度，主因在研究部門的行業中，成功往往取決於紀律、堅持與不斷學習，而非單純個人的聰明才智。另外，金融市場變數多，判斷錯誤是常見的事，因此在團隊中建立良好的交流機制，讓研究員都能在過程中相互學習與成長。

針對未來市場的看法，王欣群分析，2025年將是一個波動較大的年份。近期全球市場面臨諸多不確定性，無論是基期較高、地緣政治風險、通膨壓力，還是美國聯準會的貨幣政策等，都將影響投資策略。因此，面對這樣的環境，他強調，靈活應對市場變化，並關注長期趨勢。

在當前市場環境下，王欣群建議可採取防禦與進攻並行的策略。防禦方面，可透過配置高信用評等債券、黃金等資產來對沖市場風險；進攻方面，則可關注人工智慧（AI）、半導體、高端製造及綠能相關產業，主要在政策支持與技術突破下，仍具有長期成長潛力。

同時，動態調整投資組合也相當重要。例如，當市場出現短期恐慌時，適時增持被錯殺的優質資產；當市場情緒高漲時，則可適度減碼高估值標的，以降低風險。

整體上，無論市場短期如何波動，從長期來看，經濟和企業的發展趨勢是向上的，因此應根據自身的風險承受能力來配置資產，並建議定期定額投資，以平衡市場波動帶來的影響，使資產長期穩定增值。