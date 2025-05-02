台股早盤漲逾300點 台積電開盤大漲30元

台股2日開盤指數上漲299.05點，開盤指數為20,534.08點；早盤漲逾300點，最高來到20,613.25點。台積電（2330）開盤價938元，上漲30元。

群益投顧表示，美國與各國貿易戰逐漸降溫，市場信心逐漸回籠，有利短期台股走勢。時序進入5月上市櫃公司股東會旺季，可望迎來軋空單、軋空手行情，加上近期新台幣走升，出現外資資金回流跡象，台股後續表現轉趨樂觀。台股倒吃甘蔗之際，系統性風險尚存，謹慎樂觀、短線操作為宜。

操作題材可留意：

1.AI發展正快馬加鞭─美中科技戰如火如荼、中國國家主席習近平喊話加強政策支援和人才培養、中國大陸AI模型推陳出新，軟硬體快速提升，已對美國AI造成嚴重威脅，逼使美國企業加快研發腳步；競爭日趨激烈，全球AI發展質與量皆顯著快速前進。

2.台灣內需概念股─川普宣布關稅措施實施內容具高度不確定性，加上近期新台幣走強，對出口美國業者營運造成負面影響；相對而言，台灣內需業者所受直接衝擊較低。

周四（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,752.96點，上漲83.6點、漲幅0.21%；S&P 500指數上漲0.63%；那斯達克指數上漲1.52%；費半指數上漲0.42%。台積電ADR漲3.62%，收在172.72美元，較台北交易溢價22.03%。

道瓊工業指數和標普500指數連續第八個交易日上漲，微軟和Meta兩家巨頭強勁業績緩解市場對AI支出的擔憂。微軟大漲7.6%，Meta強勁的廣告業績支撐營收高於預期後，股價勁揚4.2%。收盤後，亞馬遜因財報顯示雲端部門增長滯後而下跌近4%， 蘋果盤後下跌逾4%，因財報顯示來自大陸銷售額降幅超出預期，並警告關稅會增加本季成本。根據倫敦證交所集團（LSEG） 的數據，預計標普500指數第1季獲利將較一年前增長12.9%，高於4月1日時的預期為8%。

三大法人周三（4月30日）集中市場合計賣超99.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超16.5億元，投信賣超1億元，自營商（自行買賣）賣超30.7億元，自營商（避險）賣超51億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,754口至11,353口，其中，外資淨空單減少2,636口至22,730口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,338口至13,456口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在21,000點，週賣權最大OI落在19,500點 ; 月買權最大OI落在21,100點，月賣權最大OI落在19,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88下降至0.77。VIX指數下降0.28至28.56。外資台指期買權淨金額1.52億元 ; 賣權淨金額0.88億元。整體選擇權籌碼面中性。