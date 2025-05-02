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國安基金主標的 五產業擁短多護身符

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近日落後補漲，站穩20,000點、月線等關卡。隨520倒數計時，行情偏多震盪可期，法人預期，國安基金護盤標的，及半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業概念股，將成短多關注焦點。

美國對等關稅利空重擊台股，國安基金4月8日宣布進場，帶動大盤隔日起展開反彈走勢，至4月30日止，波段低點以來彈幅達16.3%。以主要委託操作的台銀證券進出資料來看，期間以承接台積電（2330）22億元居冠，聯發科、元大台灣50、中華電、中信金、元大金亦居前段班。

凱基投顧統計，國安基金過去三次護盤標的當中，包括廣達、鴻海、台達電、台積電、中信金、玉山金、國泰金、富邦金、統一、南亞、台塑、台化等，三次均獲得青睞。

五大信賴產業方面，半導體、人工智慧在台灣擁有完整供應鏈，台積電、聯發科、鴻海、廣達等持續成為市場焦點。軍工、安控、次世代通訊等受惠國防自主、去中化等趨勢，駐龍、長榮航太、天鉞電、陞泰等相關概念股，近期股價領先轉強。

中信金 台積電 國安基金

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