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關稅戰衝擊台股 退休基金單月大虧2,199億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台股受美國川普政府關稅政策消息衝擊，三大政府退休基金最新績效全面轉為負數。聯合報系資料照
台股受美國川普政府關稅政策消息衝擊，三大政府退休基金最新績效全面轉為負數。聯合報系資料照

台股受美國川普政府關稅政策消息衝擊，三大政府退休基金最新績效全面轉為負數，包括勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，今年截至3月底止，累計虧損982.5億元，光是3月單月就虧損2,199億元。

勞動基金運用局昨（1）日公布勞動基金最新績效。受到美國新政府關稅政策消息衝擊，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，整體勞動基金截至今年3月底止規模為7兆2,357.6億元，評價後收益數為虧損641.1億元，收益率負0.94％。勞動基金收益轉為負數，3月單月虧損1,716億元。

政府主要退休基金收益
政府主要退休基金收益

全球金融市場3月震盪走跌，勞動基金旗下各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，因此投資收益也有所差異。

其中，新制勞退基金規模為4兆7,946億元，收益數為虧損348.2億元，收益率負0.74％；舊制勞退基金規模為1兆802億元，虧損166.4億元，收益率負1.88％；勞保基金規模為1兆1,255億元，虧損143.8億元，收益率負1.44％。

受衛生福利部委託管理的國保基金規模為6,050.4億元，虧損90.5億元，收益率為負1.62％。

勞動基金運用局表示，儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響， 然以長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多（2015年至2025年3月）平均收益率為6.41％，國保基金近十年多（2015年至2025年3月）平均收益率為6.85％，長期投資績效穩健。

退撫基金截至3月止，規模達9,922.4億元，虧損250.9億元，收益率為負2.48%。退撫基金國內投資金額為5,140.2億元，配置比率為51.8%；國外投資金額4,782.2億元，配置比率為48.2%。

展望未來，勞動基金運用局表示，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策調整方向，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突未歇，皆為金融市場增添潛在風險。

勞動基金

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