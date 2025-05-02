台股五多 點火520行情…吸引買盤歸隊

台股歷經4月對等關稅驚濤駭浪後，5月可望延續反彈走勢。投顧法人指出，隨國際股市氛圍轉佳，國安基金護持、財報、股東會、台北國際電腦展、瑞銀亞洲論壇等題材助攻，有利買盤歸隊，520行情蓄勢待發。

近日美中之間再傳關稅談判的正面訊息，緩解美國國內生產毛額（GDP）意外萎縮、ADP就業數據低於預期等利空，美股強勁擺尾，盤後微軟、Meta財報利多，更激勵期貨電子盤上揚，台指期夜盤漲276點收20,430點，台股5月開門紅有譜。

台股近十年520行情

賴清德總統就職將屆一年，市場看好520行情有望成為台股5月重要動能。賴總統去年就任前一日台股收在21,258點，7月11日一度漲至24,416點歷史新高；隨後在人工智慧（AI）股票估值修正、川普2.0政策干擾下，今年4月初一度最低下探至17,306點，4月30日收20,235點，距去年520前一天約1,023點。法人認為，國安基金在18,000點以上高檔宣示護盤，加上限空令政策未除，政策偏多意味濃厚。

觀察近十年5月行情，台股5月上漲機率過半、達60%，其中更有四次是4月走跌後，5月出現反彈走勢，法人認為，今年不排除再演先蹲後跳。

除參考歷史統計數據外，群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生等分析，川普面臨債券殖利率居高不下等壓力，近來對於關稅態度放軟，並釋出與印度等國家貿易談判順利，市場避險情緒趨緩，美、日、韓等主要國際股市大多已回補股災缺口，台股後市具補漲機會。

兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清也認為，雖然半導體關稅變數仍在，但最壞情況可能已過，隨台北國際電腦展將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台演講，加上瑞銀亞洲論壇下旬接棒演出，添增市場熱議話題。

法人指出，上市櫃公司季報進入密集公布期，受惠提前拉貨及新台幣貶值效應，可望繳出亮麗成績單，提振多頭信心；而5月包括鴻海（2317）、台達電、華碩、仁寶、英業達、國巨、台泥、亞泥、統一等電子及傳產龍頭公司舉行股東會，將有助釐清關稅衝擊疑慮，帶動買盤回籠。

就技術面觀察，凱基投顧表示，台股4月K線留長下影線，確認4月9日17,306點為波段低點，目前開始回補4月7日的空方缺口，即使近日量能低於月均量，仍維持驚驚漲，後市只要拉回守住20,023點，反彈仍可延續，上檔有望先挑戰20,500點。