大和：台灣中小型股非電族群受關注 看多十檔台股

大和證券4月21-25日在美國舉行路演，發現客戶對台灣非電子股的興趣逐漸增加，尤其是防禦股，主要是因為低基期個股股價下跌風險有限，更能因應股市波動及關稅不確定性。

大和在路演之後發布「台灣中小型股」報告，看好十檔台灣中小型股下半年的表現。其中，東陽（1319）、元太（8069）、儒鴻（1476）、來億-KY、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、富世達等獲得「買進」評等；信邦（3023）及統一超（2912）為「優於大盤」；統一則為「持有」。大和的投資評等有五級，「買進」為最高級。

大和發現，美國客戶對台灣的散熱股熱情減退，主要是因為2023-2024年漲幅已大。不過，大和認為，由於去年以來液冷散熱採用程度高於預期，因此即使競爭更激烈且產能擴張，但專案贏家的今年營收及獲利展望仍看好。

大和指出，在出口到美國的台灣散熱產品中，東南亞為主要產地。今年以來，訂單前景仍未改變，但仍取決於關稅衝擊，且終端需求也可能受到影響，尤其是消費電子產品。大和在台灣散熱股中最看好奇鋐。

在運動服飾及鞋類方面，大和看好儒鴻及來億-KY，基於訂單能見度已到第3季。不過，如果客戶要求供應商分攤關稅，獲利可能承壓，但仍取決於關稅比率及合約條件。

東陽則是大和在汽車零組件股的首選。大和指出，彭博資訊報導，川普已暫時豁免對汽車及零組件加徵關稅。大和認為，東陽的汽車零組件仍將與OEM廠零組件維持價差（約 40-50%），以擴大在美國售後維修市場的滲透率。

大和預期，在自行車方面，歐盟及美國的庫存水準在下半年將繼續改善，明年展望將更好。另外，統一超及統一則是近期的防禦股代表，大和預期兩家公司在台灣零售市場可望搶占市占率，避免關稅的衝擊。