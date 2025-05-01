就市論勢／AI 供應鏈 短線聚焦

盤勢分析

美國總統川普考慮調整對中國大陸報復性關稅，美中貿易緊張關係有機會緩和，以及美國正與各國進入協商，預計未來三至四周會有較明朗結果。

關稅衝擊趨緩，消除市場恐慌情緒。聯準會官員釋出6月降息風向球，提供市場資金面支撐。另外，市場認為美國政府未來可能推出減稅及放鬆管制政策，有利後續股市表現。多項利多消息使股市投資氣氛改善，帶動近期台股跟隨國際股市反彈，加權指數由電子股領軍，重新站回月線。

未來美國若不再出現比對等關稅更出乎意料的稅率，加上市場對川普言論反覆，也開始出現利空鈍化態勢，待各國順利與美國完成協商，關稅政策不確定性消除，股市將朝正向發展。

投資建議

在關稅協商最終結果出爐前，股市預期維持大區間震盪走勢。短線關注在關稅豁免期間，受惠客戶提前大量補庫存類股，以及第1季業績強勁且第2季業績展望佳的AI族群。

Alphabet第1季財報優於預期，且2025年資本支出指引維持750億美元不變，增強市場對AI需求持續成長的信心，有利相關類股後市表現。未來需持續關注美股科技大廠財報結果、業績展望及資本支出指引，若維持先前水準，也有利伺服器相關供應鏈業績表現。