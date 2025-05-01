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台股總開戶數攀新高
美國對等關稅震撼彈來襲，4月即使全球爆發股災，臺灣證券交易所昨（1）日統計，台股總開戶數至4月底持續締造新猷，攀升至1,341萬9,914人，月增5萬7,422人。
受到對等關稅稅率高於預期衝擊，台股4月上旬跟隨美國、日本、韓國等國際股市出現重挫走勢，最低殺至17,306點，回測5年線支撐，所幸國安基金宣布進場護盤，加上川普關稅政策髮夾彎，市場避險情緒略有收斂，大盤4月留2,928點長下影線，收跌2.2%。
台股大幅拉回提供中長期投資契機，散戶進場意願不減反升。根據證交所最新資料，4月投資人新開戶數持續走升，單月增加5萬7,422人，重返5萬以上相對高檔規模；截至4月底，總開戶數1,341萬9,914人，改寫歷史新高，今年來增加20萬3,873人或1.5%。
以各年齡分布範圍來看，各族群4月開戶數同步走揚，其中19歲以下增至57萬6,644人、月增1萬89人，20至30歲增加達165萬3,934人、月增2萬3,578人，31至40歲增加為217萬8,526人、月增11,258人，合計占有率32.9%，較前一月32.7%增加約0.2個百分點。
41至50歲開戶數增加7,621人至256萬5,515人、占有率19.1%，51至60歲增加3,679人至231萬3,758人、占有率17.2%，61歲以上開戶數增加425人至402萬8,878人，占有率30.0%。此外，法人方面開戶數續增至10萬2,659戶，月增772戶。
展望5月，法人認為，雖然半導體關稅干擾因素仍在，但隨美股等國際主要股市相繼收復股災缺口失土，加上國安基金進場、上市櫃公司買進庫藏股、融資浮額大幅清洗、財報等有利條件加持，有機會延續反彈行情，利於市場開戶數成長趨勢。
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