收復季線強勢股 搶鏡

台股近日隨關稅議題降溫，呈現碎步盤堅走勢。專家指出，盤面以個股題材表現為主，文曄（3036）、統一實等率先大盤收復季線位置，且獲法人買盤挹注的強勢股，可望吸引短多關注，具領漲抗跌優勢。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生等看法，雖然關稅不確定性未除，但市場對近日相關議題消息面偏正面解讀，並暫將焦點轉向企業財報及總經數據，台股在技術面、籌碼面轉佳下，出現落後補漲行情，建議選股不選市，並保留一定現金彈性。

台新投顧副總經理黃文清認為，近期市場賣壓進一步減緩，但成交量能處於相對低檔區，大盤欲進一步回補4月7日空方缺口，有待更多利多刺激，建議可優先關注股價先行表態，例如已站回季線關卡，並具有法人籌碼優勢標的。

篩選法人近十日買超逾900張且股價領先越過季線強勢股，除文曄、可成、矽創、智易等電子股，及萬海、瑞智、統一實、統一超、東洋、全家等傳產股外，還有彰銀、合庫金等金融股，大多數具有營運穩健、高股息殖利率等題材。

統一實受惠鐵及飲料等兩大事業部門營運展望正向，今年每股稅後純益（EPS）有機會挑戰2010年的1.4元歷史新高，外資自3月上旬以來密集回補，推升股價震盪盤堅，逐漸回到2023年相對高檔區，同集團的統一超自股災後吸引外資及投信回補，股價重回整理區間。

展望後市，大型本國投顧分析，台股自下周起月均線將扣抵低檔，隨周KD剛交叉向上，有機會展開波段行情，但需留意5月7日晶片關稅公布在即，且面臨4月7日歷史級別1,082點空方缺口，壓力不易一次克服，研判可能採測試支撐、震盪再攻走勢，建議操作嚴守買黑不買紅紀律。