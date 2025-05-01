法人：網通2025年多箭齊發 這幾家台廠有望受惠

網通類股2025年多動能齊發，美洲、亞洲、歐洲分別經歷4~6季度不等之庫存調整，台廠網通業者將迎來庫存回補需求，法人表示，在AI加速網路規格升級，剛性需求為經濟衰退風險下之避風港，台廠中看好中磊（5388）、啟碁（6285）、智易（3596）、昇達科（3491）。

網通業者在疫情前因關鍵晶片缺料使得客戶為避免供應鏈斷鏈而重複下單。疫情後晶圓代工產能吃緊情況逐漸緩解，網通廠商營收及接單動能大增，但重複下單造成的庫存墊高使電信及企業客戶於2023年第2季放緩拉貨。

網通產業於2024年上半年終端庫存普遍去化完畢，但市場面臨經濟景氣衰退風險及地緣政治動盪，因電信及網通設備建置資本支出龐大，且回收期長，客戶對於大型建置需求持續遞延。下半年庫存持續去化。預期2025年多項動能齊發，帶動網通業者迎來復甦。

法人指出，網通產業在美國網路基礎建設補貼、美國電信運營商用戶數持續成長及印度基礎建設投資力道加大剛性需求支持之下，將在2025年顯現，去年下半年當地基礎建設先行佈建，2025年台廠供應鏈有望受惠相關設備的拉貨需求。

另外，AI技術研發的競合進入白熱化階段，為了不在未來科技的關鍵地位缺席，四大CSP業者紛紛加大投資力道。AI投資需要持續性的建造基礎建設，四大CSP業者資本支出均較去年增加，且預計2025年將持續加大投資力道，主要用於資料中心基礎建設、網路設備採購等。