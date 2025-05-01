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關稅戰持續 法人：IP 類股較不會受到影響

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

近日川普關稅政策走向雖有趨緩，不過後續不確定性仍高，加上5月7日的半導體關稅仍不明朗，市場充斥不穩定因素，不過大型法人機構表示，目前在對等關稅方面，以IP類股而言，因其為虛擬矽智財，無實體產品入關，預估關稅並無直接影響性。

法人指出，即使以較保守狀態衡量，假設美國將衡量晶片中美國價值含量占比來收取關稅，分析IP占晶片成本比重不到3%。放大到整顆晶片，占比最高者為晶圓製造35~55%、測試封裝10~20%、EDA、NRE3~8%，若美國將衡量晶片中美國價值含量占比來收取關稅，在此低占比下，預估亦不會因此引發需把IP替換為美系廠商的疑慮存在。

法人表示，首要重點應放在晶圓代工以及封測，反而大陸為防止美方進一步限制科技進展，而跨大採用非美系IP廠商方案，對於台廠而言反而將受惠，平均而言，預估營收將維持年增兩成至三成增速不變。

另外，法人表示，新架構滲透率逐步提升，看好RISC-V架構及相關IP不管在自駕以及AI加速領域的龐大應用前景，根據數據預估，RISC-V整體晶片出貨量將每年增長約50%，以長期趨勢來講在2030年就達到170億顆，其中車用每年成長約66%。

除了應用面外，政策面亦推動RISC-V持續發展，多家RISC-V軟硬體業者聯合啟動甲辰計劃以2036年為長期目標，計劃大陸國內的資料中心、PC、行動裝置與物聯網領域，將全面實現基於RISC-V技術應用。

法人指出，台廠方面主要受惠者為晶心科，而隨著晶片效能提升，資料量放大的趨勢不變，高速傳輸需求有增無減，HighEndInterfaceIP市場，至2026年也將來到25億美元規模，整體市場成長趨勢明確，成熟製程部分，特殊製程工藝亦吸引客戶投片，主要受惠個股為M31。

晶片 美國 關稅

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