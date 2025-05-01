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不怕4月台股驚濤巨浪 證券開戶數大增5.7萬人

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

不怕4月台股驚濤巨浪，搶當股民的人數再創新高。臺灣證券交易所1日公布4月新開戶數，單月新開戶數再增57,422人，其中，光是30歲以下年輕族群便增加33,667人，占總新開戶數的58.63％，總開戶數再寫下13,419,914萬人新高。

據統計，依年齡層0～19歲、20～30歲、31～40歲、40～50歲、51～60歲以及61歲以上，4月新開戶數各10,089人、23,578人、11,258人、7,621人、3,679人、425人，各年齡級距均增加，其中，61歲以上大多呈現減少趨勢，4月反向增加。另3月法新開戶數也增加772人，總開戶數來到102,659人。

4月台股行情上沖下洗，寫下單日最大跌點與最大漲點紀錄，單日漲幅或跌幅超過3%的天數四次，也創下上市櫃融資單日暴減金額新高紀錄，雖然最終月線仍收黑，但低檔反彈幅度在全球主要股市居前。

展望5月，股民有沒有機會看到續漲行情？投顧法人表示，台股融資餘額已大減，籌碼相對安定，加上上市櫃公司首季業績可期、520行情有機會發酵，有利台股走揚。不過，由於川普政策仍有不確定性因素，將得5月行情將維持量縮驚驚漲格局，上半旬續漲偏多。

台股

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