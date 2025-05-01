股東小確幸股東會紀念品來了 聯電限定鋼珠筆套組吸排隊人龍

上市公司股東會旺季近了，股民的小確幸股東會紀念品陸續發放，多達83萬名股東的半導體大廠聯電股東會紀念品，延續「咖波風」，發送「UMC x咖波聯名限定鋼珠筆套組」，造型可愛，昨天發放，代理發放的中國信託嘉義分行吸引長長排隊人龍，有人領取準備網拍賺外快。

中國信託嘉義分行代理發放7家公司：華新麗華、永續益田米；智原科技、超商商品卡；友達光電、白米；華邦電子、抗菌皂組；瑞鼎科技、超商商品卡；佳世達、乖乖發財巾；聯華電子、咖波鋼珠筆。

昨起上午9時30分到下午3時半發放，時間未到，股民大排龍，人龍在中信嘉義分行外圍成一圈，股民說，這是每年股東會小確辛，今年股價受美國對等關稅暴跌，雖股票失血，領紀念品感受補償。

聯電股民說，這是聯電第3年送人氣角色咖波聯名商品，療癒系風格紀念品成為聯電特色，去年送「咖波永續隨行杯」被瘋搶，有人在網路平台販售，售價最高約600元，顯見聯電咖波聯名紀念品人氣。

股民說，歷年聯電股東會紀念品充滿創意驚喜，從2020年的角落小夥伴陶瓷，到去年咖波聯名限定永續隨行杯，每款紀念品展現聯電巧思用心。