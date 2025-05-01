台股5月有望驚驚漲…將回補川普缺口 啟動中級反彈

時序邁入5月，綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清等五大名師表示，展望台股5月行情，不僅將回補川普缺口，甚至還有望一路驚驚漲到6月。

陳奕光、李學詩、黃文清表示，台股融資餘額已大減，籌碼相對安定，加上上市櫃公司首季業績也將表現亮眼，有利台股走揚。不過，由於川普政策面仍有不確定性因素，加上台股量能也未能有效放大，使得5月行情將維持量縮驚驚漲格局，上半旬續漲偏多。

蔡明彥、黎方國甚至表示，台股後市樂觀，有望一路漲到6月。首先，總經部分，6月有望降息，加上目前持續縮表，資金面較為寬鬆；而題材面，5月多家美股科技巨頭公布財報，預期四大CSP廠資本支出樂觀，加上即將到來的，還有台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）等，都有望帶旺市場題材。

此外，從周K層級的時間序列來看，KD指標已由低檔向上翻揚且黃金交叉，預示台股的中級反彈已經啟動，只要不再出現出乎意外的黑天鵝事件，行情將大漲小回向上攀揚。短線上，先看21,200至21,300點，站穩後，6月底前就有機會向上衝關22,000點。

台股昨（30）日在多空短兵相接下，終場小漲2點、收20,235點，台積電（2330）上漲6元、收908元，加上金融股表現強勢，助攻大盤順利收紅、連四漲；月線跌460點，跌幅2.2%，連二黑，單月高低點差達4,083點，下影線長達2,928點，寫下多項紀錄與驚奇。

盤面上，資訊服務類股受到逢高了結獲利賣壓，跌幅最重，下跌4.2%，造紙、數位雲端等表現也較為疲軟；族群方面，市場資金選擇進入有題材保護，加上配息表現亮眼的高殖利率股，因此都有不錯的表現。

千金股跌多漲少，13千金中以旭隼表現最亮眼，上漲2.7%，另外股王信驊、大立光也都上漲。

三大法人進出，共計賣超台股99.3億元。其中外資賣超16.5億元，連買三日後轉賣，期貨未平倉淨空單減少2,636口至22,730口；投信賣超1億元、連五日買超後轉賣；自營商賣超81.7億元，連三賣。八大公股行庫則買超25.6億元。