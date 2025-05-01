假外資割韭菜 金管會要查…彭金隆：解除限空令須觀察國際情勢

台股近期因美國關稅衝擊大幅回檔，立委質疑「假外資」當沖炒股割韭菜，金管會證期局長張振山昨（30）日表示，5月將抽查全體券商，全台共400多家券商分公司，鎖定外資炒股、介入上市櫃公司經營權等兩大面向。

立法院財政委員會昨日排案審查《保險法》修正草案，金管會主委彭金隆率所屬單位主管列席備詢，多位立委關注近期台股動態、假外資割韭菜等議題。

立委關切「限空令」何時解除？台股2萬點站得住嗎？彭金隆表示，限空令何時解除，須觀察國際經濟情勢，包含美國對等關稅談判結果、其他相關經濟參數變化等。

彭金隆說，限空令是隨時滾動檢討，目前台股隨國際消息平穩而相對穩定，但仍需滾動觀察，尤其國際情勢可預測度很低。

自4月2日開始，有兩天台股交易量超過6,000億元，之後都維持2,000億至3,000億元左右，的確比去年日均量還低，這是反映市場對未來不確定性的看法，目前台股是回到2萬點的心理關卡，已比前一陣子穩定。

金管會在乎市場機制可否充分發揮、可否去除一些非理性行為，目前還需要長一點時間觀察國際狀況。彭金隆強調，若以近一季台灣上市櫃公司財報來看，營收和獲利都有很好成績，顯示台股基本面很強勁，對未來台灣資本市場仍深具信心。

立委賴士葆詢問，是否贊成國安基金擴大規模？彭金隆也首度表態，從資本市場安定基礎的角度來看，「擴大規模是支持的」。

立委郭國文指出，據媒體報導，凱基台北的隔日沖大戶來自多個海外小島，像是英屬開曼群島、維京群島等註冊地的外商公司，疑似台資假冒境外基金，回台操弄市場。彭金隆表示，將強化外資申請資訊。張振山指出，過去當沖交易量占大盤交易量比率約在三成，今年降至32%，比去年的36%還更低。