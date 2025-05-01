就市論勢／高股息概念 攻守兼備

盤勢分析

隨關稅戰情勢趨緩，美、台股市震盪回升，美國關稅政策仍在洽商過程，股價後市方向未明，台股自低點反彈逾2,900點，第一波技術性修正獲滿足，W底成型，加權指數昨（30）日平盤下開出，呈現平盤上下震盪拉鋸，尾盤資金拉抬權值股台積電（2330），撐盤力道強勁指數守住平盤之上。

產業則以金融、紡織及水泥等傳產類股相對強勢，收盤指數小漲2點，收在20,235點，成交金額放大至約2,821億元。短線布局方向建議鎖定高股息、低基期標的，盤勢震盪過程，相關類股發揮下檔保護力。

現階段台股基本面因美國對等關稅緩徵90天，短期急單湧入，企業營收短暫受惠；但在高通膨、關稅成本壓力及後續需求可能下滑，中長線展望仍存在下修風險。同時，台灣半導體產業受後續美國關稅政策影響，變數仍不容忽視。整體而言，台股後市仍需留意國際局勢與供應鏈重整帶來的中長線影響。

投資建議

近兩周美國重量級企業密集發布第1季財報及後續財測，包括蘋果、微軟、Meta、亞馬遜、英特爾及Google母公司Alphabet等，關稅帶來的供應鏈之亂可能影響企業支出成本及消費者後續需求，對於財測影響大，也是近期股價擾動關鍵，對台股影響仍待持續關注。

技術面上，大盤打出W底成功站回月線，留意上方清明節缺口及逢高賣壓，須觀察月線是否站穩。短線籌碼面相對樂觀，融資餘額自高點大幅下滑逾30%，搭配國安基金進場，籌碼結構有利盤勢穩定度提升。

企業獲利修正、國際情勢影響，與台股評價基期偏高下，展望後市，指數上行空間受限，研判台股走勢呈現區間整理格局。操作建議以高股息概念股，進可攻、退可守；同時留意跌深、評價合理、基本面穩健的低基期標的。

關稅議題延燒下，消費性電子族群轉嫁成本有難度，後市看法保守，資金可轉向基本面支撐強、政策受惠的工業及基礎建設產業，提升投資組合穩定度。