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公司治理評鑑出爐 七家連11屆進前5%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

牽動富邦公司治理（00692）、中信小資高價30、中信綠能及電動車、兆豐台灣晶圓製造等四檔ETF成分股的2024年度公司治理評鑑結果出爐。台灣證券交易所昨（30）日公布2024年度公司治理評鑑結果，連11屆擠進前5%的上市公司有台積電（2330）、裕隆、台灣大等七家。

為達成2050淨零轉型目標，證交所持續推動永續金融，至2024年度，已舉辦11年的公司治理評鑑，預計2026年轉型成為「ESG評鑑」。

在第11屆公司治理評鑑中，依得分可區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%、81%至100%等七個級距。

在前5%的上市公司共有49家，新進榜有16家，包括仁寶、兆豐金、貿聯-KY、南寶、崇越、上海商銀、力積電、台汽電、遠東銀、智原、定穎投控、致伸、中租-KY、宏正、鑽石投資、裕融。其中，南寶、崇越、上海商銀、力積電、智原、宏正、鑽石投資等七家為受評以來首次進入前5%，足見競爭相當激烈。

值得注意的是，自證交所開辦公司治理評鑑以來，連11屆擠進前5%的公司有裕隆、中華、聯電、台積電、台灣大、遠傳、信義等七家；本屆受評上市公司中，以志聖進步五個級距最多，上櫃公司則是大塚進步四個級距最多。

台積電

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