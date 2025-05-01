M31、晶心科 法人按讚

美國商務部可能在5月7日公布半導體等關稅細節，引發市場熱議，買盤裹足不前，不過，大型法人機構表示，IP股受關稅影響低，且虛擬產品、服務並無課稅疑慮下，持續看好M31（6643）、晶心科等IP股營運後市。

國泰證期顧問協理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜預估，Third party IP市場年均複合增長率約為15%，主要受惠IC Design house的增加、以及非核心設計外包趨勢顯著。

以大陸地區的晶片設計業者來說，目前年均複合成長率約為14%，設計業者的增加，帶動第三方IP需求，且隨著晶片設計複雜度提升，IP應用可顯著降低風險與設計成本，非核心設計外包趨勢增加對第三方IP需求。

整體而言，預估在晶片持續更新迭代下，IP產業維持穩健成長不變。以台股的IP股而言，因其為虛擬矽智財，無實體產品入關，因此，合理預估關稅並無直接影響性。即使以較保守狀態衡量，假設美國將衡量晶片中美國價值含量占比來收取關稅，分析IP占晶片成本比重不到3%。

放大到整顆晶片，占比最高者為晶圓製造35~55%、測試封裝10~20%、EDA、NRE 3~8%，若美國將衡量晶片中美國價值含量占比來收取關稅，在此低占比下，預估亦不會因此引發需把IP替換為美系廠商的疑慮存在。

反而大陸為防止美方進一步限制科技進展，而擴大採用非美系IP廠商方案，對於台廠而言反而將受惠，平均而言，預估營收將維持年增兩成至三成增速不變。在關稅影響性較低下，IP產業主要聚焦兩大重點，包含新架構滲透率逐步提升、大環境推動下開案的延續性。

首先，在架構的部分，看好RISC-V架構及相關IP不管在自駕以及AI加速領域的龐大應用前景，台廠方面主要受惠者為晶心科。

而隨著晶片效能提升，資料量放大的趨勢不變，高速傳輸需求有增無減，HighEnd Interface IP市場至2026年也將來到25億美元規模，整體市場成長趨勢明確，成熟製程部分，特殊製程工藝亦吸引客戶投片，主要受惠個股為M31。