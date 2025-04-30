股市震盪不會操作？4大基金平台低檔加碼機制一次看

關稅風暴與美國政策不確定性推升市場震盪，各基金平台紛推低檔加碼機制因應。比較各家基金扣款機制後，中租基金平台彈性最高，最多可設4組條件，並依月扣金額設定加碼上限，利於資金控管；鉅亨買基金則居次，提供2組條件組與最多30次加碼設定，觸發門檻與金額可自訂。

目前提供類似機制的管道包括野村投信、基富通、鉅亨買基金與中租基金平台等。其中野村投信「D檔投資法」以過去10日淨值為比較基準，當基金淨值跌幅達10%時觸發加碼，僅能設定1組條件組，適用於該平台所有基金，包含台幣與外幣計價，但須重新成立新契約，無法單獨啟用或結束。

鉅亨買基金「超底王」同樣以前10日淨值為基準，但跌幅門檻由投資人自訂，條件組最多可設2組。加碼金額與上限可依據次數設定，最多可設1至30次，亦適用平台所有基金與幣別。此機制同樣需重新立約，無法單獨啟用。

基富通的「低檔智動投」以前20日淨值為比較基礎，提供3%、5%、10%、15%四種跌幅選項，最多可設2組條件，加碼次數可設定1至10次。惟此機制不適用債券型基金，僅限台幣計價基金，需依原定期定額契約下啟用。

中租基金平台設計的低檔加碼機制，提供多項參數設定選項，包含以過去10日或20日淨值為比較基準，預設觸發跌幅則為5%、10%、15%、20%四種。業者指出，此設計目的在於協助投資人掌握不同回檔幅度時的操作機會，也考量到部分投資人對參數設定較無概念，因此提供預設選項做為參考。平台上支援台幣與外幣計價基金，投資人可在原有定期定額契約中自行啟用此功能。