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除台積電 還有這六家連11屆擠進公司治理評鑑前段班

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

台灣證券交易所30日公布2024年度公司治理評鑑結果，自證交所開辦公司治理評鑑以來，連11屆擠進前5%的上市公司有裕隆（2201）、中華（2204）、聯電（2303）、台積電（2330）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、信義（9940）等七家；本屆受評上市公司中，以志聖（2467）進步五個級距最多，上櫃公司則是大塚（3570）進步四個級距最多。

為達成2050淨零轉型目標，證交所持續推動永續金融，已經舉辦11年的公司治理評鑑，預計2026年將轉型成為「ESG評鑑」。證交所公司治理部經理余宗普表示，第11屆公司治理評鑑為倒數第二屆，2026年度開始轉型為ESG評鑑，將參考國際標準增加環境、社會責任議題考量。

此外，４月初台股大跌，證交所鼓勵上市公司實施庫藏股自救，並針對上市公司董事會決議通過買回庫藏股，買回目的為轉讓給員工，且執行比率較佳者，將視公司執行情形，提報公司治理評鑑暨諮詢委員會討論通過後予以額外

加分。余宗普表示，此次公布的公司治理評鑑未納入，還要看上市公司執行成效，明年才會納入。

在第11屆公司治理評鑑中，依得分可區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%、81%至100%等七個級距。在前5%的上市公司共有49家，新進榜有16家，包括仁寶、兆豐金、貿聯-KY、南寶、崇越、上海商銀、力積電、台汽電、遠東銀、智原、定穎投控、致伸、中租-KY、宏正、鑽石投資、裕融，其中，南寶、崇越、上海商銀、力積電、智原、宏正、鑽石投資等七家為受評以來首次進入前5%，足見公司治理評鑑競爭相當激烈。

值得注意的是，自證交所開辦公司治理評鑑以來，連11屆擠進前5%的公司有裕隆、中華、聯電、台積電、台灣大、遠傳、信義。

上市公司

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