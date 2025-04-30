2024年公司治理評鑑評揭曉 88家上市櫃公司評鑑結果列為前5%

臺灣證券交易所表示，第十一屆（2024年）公司治理評鑑評核工作業已完成，共有976家上市公司及778家上櫃公司受評，合計1,754家。依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司評鑑結果。

為利外界了解受評公司在其所屬產業之表現，另將金融保險類共42家、市值100億元以上的電子類共301家、市值100億元以上的非金融電子類共280家、市值50億元以上至100億元類共329家及市值未達50億元類共802家等五大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中之表現。