快訊

「剴剴」虐童案案情急轉直下！保母劉彩萱當庭哭認罪：剛開始蠻喜歡他

大陸山西太原1社區爆炸畫面曝 現場濃煙密布、傷亡不明

塌陷擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

聽新聞
0:00 / 0:00

三大法人賣超99.95億元 4月再砍1,292億元…自營商最狠

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股4月30日在大型股溫吞、中小型股活潑下，走勢震盪，所幸權王台積電（2330）拉高收在當日最高價908元，輔以有成精密（4949）、健椿（4561）等機器人族群，以及台新金（2887）等同步甩尾，拉抬指數由黑翻紅，終場小漲2.4點、收20,235.03點，總成交值2731.17億元，三大法人聯手賣超99.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資轉賣超16.36億元，投信轉賣超1.79億元；自營商(合計)續賣超81.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超299.31億元，自營商（避險）賣超762.97億元。

累計4月，三大法人賣超1292.21億元。其中，外資賣超614.06億元，投信買超384.13億元；自營商(合計)賣超1062.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超299.31億元，自營商（避險）賣超762.97億元。

30日集中市場有11檔個股收漲停，機器人、防疫族群最風光。其中，和椿（6215）漲10%，收95.7元；直得（1597）漲10%，收88元；昆盈（2365）漲10%，收38.5元；隴華（2424）漲9.97%，收81.6元；車王電（1533）漲9.97%，收32.55元；穎漢（4562）漲9.94%，收49.75元；羅昇（8374）漲9.94%，收97.3元；恆大（1325）漲9.88%，收28.35元；毛寶（1732）漲9.83%，收26.25元；首利（1471）漲9.71%，收10.85元；大東（1441）漲9.62%，收13.1元。

三大法人 自營商

延伸閱讀

台股開盤下跌17點 台積電開低1元

台股表現強勢 市場靜待美重磅財報公布

外資敲進金融、權值股 投顧：留意政策多變

台股下跌288點 三大法人賣超62.57億元

相關新聞

三大法人賣超99.95億元 4月再砍1,292億元…自營商最狠

台股4月30日在大型股溫吞、中小型股活潑下，走勢震盪，所幸權王台積電（2330）拉高收在當日最高價908元，輔以有成精密...

台股4月跌460點 10大飆股「安」字當道

台股4月30日在電子權值大軍疲弱、中小型股活潑下，走勢陷入震盪，所幸權王台積電（2330）最後一盤爆出1.2萬張大量拉高...

信邦財報／第1季每股純益3.85元 創同期新高

信邦（3023）30日公布第一季財報，合併營收81.59億元，較去年同期80.36億元成長1.53%，較去年第四季83....

5月進場投資台股 三個月後勝率近九成

時序將進入5月報稅季，投資人可能會擔心季節性因素壓抑股市資金動能，統一投信表示，根據歷史經驗，5月進場投資台股後持有三個...

台積電收漲6元撐住指數收高2點 台股4月史詩級震盪4千點

台股30日收盤上漲2.4點，終場以20,235.03點作收，成交量2,731.17億元；台積電（2330）收盤價908元...

美超微財報失色衝擊 AI 族群 台積電翻紅撐盤、陸行之畫重點

美超微財報不如預期，股價盤後暴跌，牽動台股AI供應鏈走弱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。