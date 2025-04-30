三大法人賣超99.95億元 4月再砍1,292億元…自營商最狠

台股4月30日在大型股溫吞、中小型股活潑下，走勢震盪，所幸權王台積電（2330）拉高收在當日最高價908元，輔以有成精密（4949）、健椿（4561）等機器人族群，以及台新金（2887）等同步甩尾，拉抬指數由黑翻紅，終場小漲2.4點、收20,235.03點，總成交值2731.17億元，三大法人聯手賣超99.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資轉賣超16.36億元，投信轉賣超1.79億元；自營商(合計)續賣超81.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超299.31億元，自營商（避險）賣超762.97億元。

累計4月，三大法人賣超1292.21億元。其中，外資賣超614.06億元，投信買超384.13億元；自營商(合計)賣超1062.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超299.31億元，自營商（避險）賣超762.97億元。

30日集中市場有11檔個股收漲停，機器人、防疫族群最風光。其中，和椿（6215）漲10%，收95.7元；直得（1597）漲10%，收88元；昆盈（2365）漲10%，收38.5元；隴華（2424）漲9.97%，收81.6元；車王電（1533）漲9.97%，收32.55元；穎漢（4562）漲9.94%，收49.75元；羅昇（8374）漲9.94%，收97.3元；恆大（1325）漲9.88%，收28.35元；毛寶（1732）漲9.83%，收26.25元；首利（1471）漲9.71%，收10.85元；大東（1441）漲9.62%，收13.1元。