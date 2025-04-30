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台股4月跌460點 10大飆股「安」字當道

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股4月30日在電子權值大軍疲弱、中小型股活潑下，走勢陷入震盪，所幸權王台積電（2330）最後一盤爆出1.2萬張大量拉高、收當日最高價908元，加上有成精密（4949）、健椿（4561）、弘憶（3312）、台新金（2887）等同步甩尾，推升台股臨收由黑翻紅，終場小漲2.4點、收20,235.03點，總成交值2731.17億元，使得4月得以喜劇收場。但，櫃買指數淚別連5紅，轉跌1.14%、收219.98點。

累計整個4月，集中市場月跌460.87點、跌幅2.23%，月線連三黑，高低點震盪達4,083.55點；櫃買指數月跌10.42點，跌幅至4.52%，月線連二黑。兩市皆呈現量縮、跌幅收斂勢態。

個股表現上，4月漲幅前10名個股，上市個股僅3檔、上櫃股占7檔，漲幅王由文創股辣椒（4946）奪得，族群則以資訊安全與安全監控為最大贏家。

依股價漲幅排序，前10名個股分別為：辣椒漲132%，收173元；天鉞電（5251）漲91.9%，收50元；陞泰（8072）漲77%，收48.6元；杭特（3297）漲81%，收36.2元；哲固（3434）漲72%，收68.2元；大綜（3147）漲72.1%，收280.5元；凱衛（5201）漲50.7%，收55元；創泓科技（7714）漲62.4%，收147元；有成精密漲64.2%，收58.3元；華經（2468）漲52.1%，收78.8元

權值股方面，4月台積電跌0.22%、收908元，月線連3黑；鴻海跌3.08%、收141.5元，月線連6黑；聯發科跌2.88%、收1350元，月線連2黑；廣達漲6.24%、收238.5元，月線止步連5黑翻紅；富邦金跌1.17%、收84.3元，月線連3黑；中華電漲0.78%、收129.5元，月線連6紅。

個股

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