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信邦財報／第1季每股純益3.85元 創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

信邦（3023）30日公布第一季財報，合併營收81.59億元，較去年同期80.36億元成長1.53%，較去年第四季83.16億元減少1.90%；合併毛利率24.51%，較去年同期25.80%減少1.29個百分點，較去年第四季24.06%增加0.45個百分點；第一季稅後淨利9.24億元，較去年同期9.12億元成長1.41%，較去年第四季7.33億元成長26.12%；每股稅後純益3.85元，稅後淨利及每股淨利為歷年同期高點。

信邦指出，第一季毛利率24.51%較去年同期減少1.29個百分點，主要係受產品組合的影響，消費性產業之比重較去年同期增加6.11個百分點；合併營業費用率較去年同期減少3.13個百分點，係費用的管控；合併營業外利益較去年同期減少161,047仟元，係第一季認列金融資產評價損失74,579仟元，去年同期認列金融資產評價利益155,158仟元，二期差額達229,737仟元所致。

在經濟環境日益嚴峻的情形下，第一季整體營運表現，仍繳出稅後淨利為歷年同期高點之佳績。受美國關稅政策的不確定性，造成出貨時間的遞延，短期內或許對營收表現產生影響，由於AI快速發展及全球勞動力短缺，公司積極開發應用於半導體設備、人形機器人、無人飛機、無人商店及AI相關等領域之連接線組，並已取得客戶的認證，為公司未來成長的動能。

信邦 毛利率

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